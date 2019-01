Вивека Линдфорс: В 13 лет восприняла бы идею учить четверные как шутку

«О популярности вряд ли узнаю, в Финляндии народ сдержанный»

«Всегда знала, что хочу добиться в фигурном катании многого»

«Чтобы делиться эмоциями, необязательно быть открытым человеком»

— Обе ваши программы связаны с мюзиклами — короткая под песню Wish You Were Somehow Here Again из «Призрака оперы», произвольная под темы из «Отверженных»…