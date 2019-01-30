Вивека Линдфорс: В 13 лет восприняла бы идею учить четверные как шутку

Источник: РИА "Новости"

На последних шести чемпионатах Европы медали в женском одиночном катании выигрывали либо россиянки, либо итальянка Каролина Костнер. Вивеке Линдфорс из Финляндии на европейском первенстве в Минске удалось вклиниться в этот ряд и выиграть бронзу.

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«О популярности вряд ли узнаю, в Финляндии народ сдержанный»

— Вивека, в России за чемпионатом Европы по фигурному катанию следили на прошлой неделе больше, чем за каким-либо другим спортивным событием. Как насчет Финляндии? Ваш успех заметили?

— Да, конечно, заметили. Я знаю, что в России фигурное катание — это очень популярный вид спорта. В Финляндии — не такой популярный, хоккею точно уступает. Но все равно заметили. Нам рассказали, что трансляцию соревнований женщин в произвольной программе по национальному телевидению смотрели 300 тысяч человек (население Финляндии — 5,5 миллиона человек — прим. ред.).

— Российские фигуристы рассказывают, что после таких достижений тысячами получают поздравления от болельщиков в соцсетях.

— Конечно, пришло очень много сообщений. Всем ответить даже не пыталась — только близким друзьям и родственникам. А всех остальных поблагодарила в одной общей публикации.

— Сейчас в России Алина Загитова и Евгения Медведева — мегазвезды. Вас в Финляндии люди узнают на улицах?

— Пока не особенно.

Конечно, на моем катке все меня знают, но на улицах нет. Может быть, теперь начнут узнавать (улыбается). Хотя я думаю, не дадут понять, что узнали. У нас в Финляндии народ сдержанный, редко кто-то подходит и заговаривает с незнакомым человеком.

— А вам хотелось бы такой популярности?

— Вы знаете, я здесь, потому что люблю фигурное катание. Я не занимаюсь им для славы или чего-либо еще. Но я понимаю, что сопутствующим продуктом моих успехов может стать популярность.

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«Всегда знала, что хочу добиться в фигурном катании многого»

— У вас большая спортивная семья, причем все фигуристы.

— Нет, не все. В семье нас пятеро детей, я вторая по возрасту. Мой старший брат фигурным катанием не занимается, хотя его зовут Аксель (улыбается). А вот с меня все началось, сестры Моника и Фанни, а также брат Матиас — фигуристы.

— Как вышло, что вы стали заниматься фигурным катанием?

— Вообще, в Финляндии принято учить каждого ребенка кататься на коньках еще до того момента, как он идет в школу. В основном, с прицелом на хоккей. Вот, кстати, мой старший брат Аксель хоккеем и занимался. А мои первые воспоминания о катании — мы приходили на открытый каток всей семьей, все надевали коньки, папа ставил меня на лед, держа руками — и ехал, а я ехала вместе с ним. Мне было три или четыре года. А потом я стала заниматься фигурным катанием.

— У вас есть кумиры? В Финляндии относительно недавно были классные фигуристки — Киира Корпи, Лаура Леписто, Сюзанна Пойкио.

— Вот Сюзанна Пойкио моим кумиром и была. Хотя, конечно, и те фигуристки, кого вы назвали, мне нравились.

— Удалось познакомиться с кумиром?

— Да, когда она еще каталась. Но сейчас она работает не в фигурном катании, так что мы не общаемся.

— Все эти фигуристки обладали качественным скольжением, были элегантны на льду, но не делали сложнейших каскадов. Как вы считаете, почему?

— Мне кажется, по причине того, что в Финляндии в процессе становления фигуриста в юном возрасте уделяется больше внимания скольжению, мастерству катания, а не сложным прыжкам. Потом же, когда дети начинают взрослеть, появляются сложности. Многие не выдерживают их и уходят.

— Как же вам удалось эти сложности преодолеть?

— Знаете, я человек, который хочет быть хорош в том, чем он занимается. Поэтому у меня даже сомнений никогда не было. Я всегда четко знала, что хочу добиться многого в фигурном катании.

— Когда появилась вера в то, что это может получиться?

— Наверное, только в начале этого сезона, на турнире «Финляндия Трофи», когда мне удались хорошие прокаты, и я заняла третье место. Тогда и пришло осознание — я могу.

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«Чтобы делиться эмоциями, необязательно быть открытым человеком»

— Раз вы упомянули по прыжки, хочу затронуть тему, о которой вы, конечно, в курсе. В России очень много говорят о девочках группы Этери Тутберидзе, которые в 13−14 лет исполняют четверные. Скажите, если бы вам в 13 лет предложили учить прыжки в четыре оборота, вы бы что подумали?

— Я, наверное, подумала бы, что это шутка. Но сейчас это стало реальностью. Четверные прыжки у девочек больше не выглядят экстраординарно, спорт движется вперед.

— Вы сами будете пробовать четверные прыжки?

— Конечно, попробовать-то всегда можно (смеется). Может быть, и получится, я никогда не говорю «никогда». Но я пока не начинала работать над четверными прыжками.

— Анна Щербакова и Александра Трусова, девочки с четверными, в следующем году смогут выступать во взрослых соревнованиях. Как вы собираетесь бороться с ними?

— Мне кажется, сейчас в фигурном катании важно не только стараться делать программы максимально сложными, но и качественно делать элементы. Поэтому рецепт такой: если тебе не хватает сложности, ты должен компенсировать это качеством исполнения. И, конечно, работать над компонентами.

— Вы много уделяете этому внимания?

— Каждый день работаю над базовым скольжением, над артистической стороной катания. Беру уроки танцев. А вообще, мне кажется, очень важно глубоко погрузиться в образ, в котором ты выступаешь в программе, примерить его на себя.

Научиться понимать, какие эмоции испытывает твой герой, которого ты играешь, чтобы потом выражать их на льду.

— Обе ваши программы связаны с мюзиклами — короткая под песню Wish You Were Somehow Here Again из «Призрака оперы», произвольная под темы из «Отверженных»…

— И я считаю, для меня это очень хороший выбор. Там ясная история, понятные образы. Когда я пересматриваю эти мюзиклы, стараюсь вникнуть в них, представить себя на месте героев и почувствовать, что они испытывают в тех или иных ситуациях. А потом передаю свои чувства движениями на льду. Но не имитирую героев. Стараюсь создать свою собственную интерпретацию.

— Есть какие-нибудь темы, которые бы вам хотелось выразить в программах в будущем?

— Иногда мне хочется попробовать себя в чем-нибудь приподнятом и веселом. У меня таких программ не было, и я думаю, это был бы хороший вызов — сменить стиль.

— В общении вы выглядите очень спокойным, скромным и даже немножко замкнутым человеком. Уверены, что вам подойдет веселый стиль?

— В жизни я действительно очень спокойная. Но в то же время я знаю, что способна испытывать всю гамму эмоций, и я вижу себя в очень разных образах.

Просто еще не было возможности себя проявить. Если бы мне поставили программу, которая дала бы мне возможность показать и другую сторону своего характера, мне кажется, получилось бы хорошо. А скромной бы я себя не назвала. Я действительно не считаю себя открытым человеком, но у меня нет проблем с тем, чтобы выступать перед большой аудиторией.

— Но чтобы чувствовать себя комфортно в фигурном катании, такое ощущение, необходимо иметь характер «душа нараспашку».

— А мне кажется, необязательно. В искусстве, связанном с выступлениями перед публикой, многие люди обладают умением отдавать эмоции залу, но за пределами сцены совершенно не делятся ими с окружающими.

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«В группе Рукавицына приятная атмосфера, и в Санкт-Петербурге нравится»

— Раз мы заговорили об искусстве, не могу не спросить о ваших тренировках в Санкт-Петербурге, где вы проводите определенную часть своего времени.

— В какой-то момент я подумала, что для моей карьеры было бы хорошо тренироваться не только в Финляндии, но и за ее пределами. Чтобы заряжаться эмоциями, получать дополнительную помощь, становиться лучше. Мой первый тренер Нурия Пирогова рекомендовала Евгения Рукавицына и его группу. Мне очень нравится там тренироваться, там очень приятная атмосфера, отличный спортивный центр.

— Как часто проводите время в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга?

— Приезжаю туда несколько раз в год. Каждый приезд — одна-две недели. Скоро поеду снова.

— В Санкт-Петербурге вам комфортно?

— В центре очень красиво. Чувствуется энергетика, историческая аура — но в то же время этот город очень современный. И я бы сказала, там атмосфера, которую можно почувствовать только в России. Мне там очень нравится.

— В наши дни, когда идешь по улицам финских городов, легко можно услышать русскую речь.

— Это правда, в Финляндии много русских. И, кстати, во многом потому, что всю свою жизнь я слышу русский язык, я решила его изучить. У меня есть уже базовые знания, я могу понимать, что говорят. Теперь хочу научиться говорить сама.

— Учили русский в школе?

— Да, в предыдущей школе ходила на курсы русского языка, училась читать и писать. Там, где я учусь сейчас, возможности брать уроки русского нет, но я потихоньку учу его самостоятельно.

— Удается совмещать учебу с тренировками? Слышал, что финское образование считается одним из лучших, но и учиться непросто.

— Я учусь в четвертом классе Lukio (вторая ступень системы школьного образования в Финляндии — прим. ред.), в следующем году заканчиваю. Больше всего нравятся иностранные языки — я учу шведский и английский. Учиться, действительно, непросто, но моя школа ориентирована на спортсменов, меня поддерживают в плане карьеры в фигурном катании. Я учусь несколько медленнее остальных, но в целом, справляюсь.

— Школа, фигурное катание — что еще?

— Я очень люблю читать. Любую художественную литературу. Например, в январе я прочитала девять книг.

— Очень необычно для современной молодой девушки, сейчас ваши ровесницы все больше Twitter читают.

— Возможно, но это мое хобби, вдобавок я считаю, это полезно для моего фигурного катания, помогает мне быть более выразительной на льду.

— Сами что-то пишете?

— Когда мне было поменьше лет, я очень часто писала небольшие рассказы. Но сейчас делаю это редко.

Если приходят в голову интересные мысли, какие-то сюжеты, я их записываю в дневник. Но амбиций писателя у меня нет (улыбается).

— Если бы вы занимались не фигурным катанием, то…

— Занималась бы каким-нибудь другим эстетичным видом спорта. Гимнастикой, танцами. Чем-нибудь, что приятно смотреть.

— А как же иностранные языки, которые вам нравятся?

— Их интересно изучать, они открывают окно в мир. Но переводчиком я бы быть не хотела.

— Уже думаете, что бы могли делать после завершения спортивной карьеры?

— Что-нибудь связанное с фигурным катанием. Я занимаюсь этим видом спорта всю жизнь, это прекрасный спорт, и я бы хотела в нем остаться.

— Чем вам так нравится фигурное катание?