«Это какой-то крах»: почему Загитова вновь провалилась
Российская фигуристка Алина Загитова провалилась на третьем крупном турнире подряд. После серебра в финале
Российская фигуристка Алина Загитова провалилась на третьем крупном турнире подряд. После серебра в финале
Прошедший в Минске чемпионат Европы должен был быть охарактеризован триумфом российских спортсменов на международной арене. Эксперты в фигурном катании один за одним утверждали, что во всех дисциплинах соревнований шансы на победу у россиян большие. В особенности это касалось женского одиночного катания, где отечественным фигуристкам пророчили весь пьедестал почета.
Отдельно выделялась Алина Загитова, победительница прошлого чемпионата Европы и олимпийская чемпионка Пхенчхана.
По ходу сезона 16-летняя подопечная Этери Тутберидзе считалась лучшей на данной момент российской фигуристкой, однако на очередном крупном турнире золотая награда от спортсменки ускользнула. «Газета.Ru» пытается разобраться в главных причинах провала Загитовой.
Первое, что бросается в глаза — психологическая и физическая усталость. Феноменальная легкость и гибкость всегда были главными качествами Загитовой, но Алина также отличалась и большой выносливостью. Во многом данное качество было освоено благодаря Этери Тутберидзе.
Однако если в свой олимпийский сезон 16-летняя фигуристка, выигравшая практически все, что можно, справлялась с огромными нагрузками, то теперь у нее, очевидно, произошел некий сбой.
Дебютировать на взрослом уровне, выиграв этапы и финал
Первый звоночек, кстати, прозвенел еще в прошлом сезоне — сразу после Олимпиады, когда на мартовском чемпионате мира Загитова стала только пятой.
Тогда во время произвольной программы россиянка упала трижды, а после турнира, как призналась позже сама фигуристка, закрылась у себя в номере и «рыдала, поедая шоколад».
Упадок сил и недостаток выносливости во многом зависит от строения тела любого спортсмена, а в фигурном катании это выражается едва ли не сильнее всего. О том, что тело Загитовой начинает видоизменяться, говорила и сама Тутберидзе, отмечая, что
Сильно бросается в глаза рост Загитовой. Менее чем за год после Олимпиады в Южной Корее юная фигуристка выросла на 5−6 см, по ее собственным словам. О том, насколько это сказывается на физическом состоянии, говорила и сама Алина, утверждая, что суставы начинают болеть гораздо чаще.
Никакого пубертата нет, просто надо поменьше есть.
Прибавила Загитова и в весе. Еще в марте после чемпионата мира в Милане заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обнаружила у спортсменки дисбаланс между ростом и весом.
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На данную проблему обратил внимание и двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, который был уверен в победе Загитовой на минувшем чемпионате Европы.
«Она допустила ошибочки. Хотя классом она все равно выше, и программа очень сложная. Но допустила ошибки и проиграла. Надеюсь, справится. Алина подросла, набрала еще вес, не может пока найти баланс. Но она очень хорошо работает, и я за нее не переживаю», — цитирует Дмитриева «РИА Новости».
Огромное давление испытывает Загитова, видя успехи своих конкурентов. Причем как иностранных, так и российских. Вовсю в двери взрослого фигурного катания стучатся юниорки, а некоторые из них в свои 14 лет практически в совершенстве освоили прыжки в четыре оборота. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, взявшие на троих шесть золотых медалей с этапов юниорского
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И это еще полбеды.
Загитова же об этом пока может только мечтать. Тутберидзе не раз говорила о том, что ее ученица еще не готова к таким прыжкам.
Возраст тоже дает о себе знать. Шансов на то, что Загитова станет прыгать условный четверной лутц, который уже подвластен Щербаковой и Трусовой, крайне мал.
Успехи конкурентов должны мотивировать Загитову на то, чтобы самой стать лучше. Но сейчас приходится наблюдать только за спадом.
Дать точный ответ о причинах, по которым Загитова неудачно проводит остаток сезона, не могут даже эксперты. Так, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что форма 16-летней спортсменки вызывает вопросы. По ее мнению, объяснение этому надо искать в предсезонной подготовке фигуристки.
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К слову, место в составе сборной ей не гарантированно, хотя и с большой долей вероятности соревнования в Саитаме без олимпийской чемпионки не пройдут. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, окончательная заявка будет определена тренерским советом после финала Кубка России, который состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.
Семен Андреев