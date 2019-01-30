Сын советских олимпийских чемпионов стремится попасть в сборную США. Как так вышло?

В России гигантская конкуренция, из-за чего фигуристам приходится держать высокую планку. Те, кто не может выдержать эту конкуренцию либо заканчивают, либо меняют спортивное гражданство. Антонина Дубинина, сербская фигуристка

Эти слова москвичка Дубинина сказала в микст-зоне недавно завершившегося чемпионата Европы. Если заглянуть в протоколы турнира, то можно увидеть следующее: почти половина фигуристов — бывшие россияне, которые по тем или иным причинам сменили спортивное гражданство. Кто-то для продолжения карьеры выбирает соседние Эстонию, Финляндию, Азербайджан, а кто-то и вовсе перебирается за океан.

Параллельно с минским ЧЕ в американском Детройте Американская ассоциация фигурного катания проводила свой национальный чемпионат. Sport24 рассказывает, как на нем выступили фигуристы, имеющие русские корни.

Алексей Красножон (одиночники)

Алексей родился в Санкт-Петербурге, первые шаги в фигурном катании делал в группе великого Алексея Мишина. В 2013 году Красножон стал 12-м на ЧР среди юниоров, а затем случилась травма спины, из-за чего оставшуюся часть сезона пришлось пропустить. А в марте 2014-го Алексей решил переехать в США.

— Я не видел, что в России у меня есть потенциал. Я всегда нервничал на соревнованиях, не знал, что делал. В США я наконец-то начал думать сам. В России просто говорили: «Сделай это и это». Иногда не хочется что-то делать, потому что не понимаешь зачем. А в Америке я понял, зачем делаю это.

В прошлом году Алексей занял первое место в финале юниорского Гран-при, планировал бороться за первый номер сборной с Нейтаном Ченом и сходу отобраться в финал взрослого Гран-при. Пока что не удалось, Красножон в Ванкувер не поехал. А на национальном чемпионате стал пятым, уступив Чену около 90 баллов. Но Алексею всего 18 лет, так что все у уроженца Петербурга еще впереди (но это не точно). И в списке кандидатов на поездку на чемпионат четырех континентов Красножон числится первым запасным.

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Эндрю Торгашев (одиночники)

Торгашев родился уже в США, в семье русских эмигрантов. Его родители фигуристы: Артем Торгашев и Илона Мельниченко становились призерами юниорского ЧМ-1987. Позже пара переехала в Америку, сейчас семья живет в Колорадо. На коньки Андрей вставал под четким присмотром отца, который и стал первым тренером сына, а мать Торгашева-младшего до сих пор является его хореографом.

В 2015 году Андрей выиграл юниорский чемпионат США, в этом сезоне отобрался в юниорский финал Гран-при, однако не смог там выступить из-за травмы. К слову, заменил Андрея канадец Стивен Гоголев, который тоже имеет русские корни.

На недавно завершившемся взрослом чемпионате США Эндрю завалил несколько прыжков в обеих программах и занял всего седьмое место. Но сомнений нет: чистый контент — место в топ-4 обеспечено. А пока что надо поработать над стабильностью выполнения элементов.

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Энтони Пономаренко (танцы на льду)

Антон родился в семье олимпийских чемпионов-1992 Сергея Пономаренко и Марины Климовой. После завершения карьеры фигуристы переехали в Калифорнию, где перешли на тренерскую работу. Пономаренко-младший сначала был одиночником, однако вскоре родители поняли, что ему нравится танцевать, и отдали сына в танцы на льду. Антон встал в пару с Кристиной Каррейрой, с которой уже в их следующем сезоне стал серебряным призером юниорского чемпионата США. В прошлом году дуэт Каррейра/Пономаренко заняли второе место в финале юниорского Гран-при, а их первый сезон на взрослом уровне пока что складывается очень удачно: третье место на московском этапе Гран-при, несколько попаданий в призы на турнирах серии «челленджер».

На чемпионате США-2019 Кристина и Антон заняли пятое место, уступив около 7 баллов третьему, и всего один — четвертому. И никто не удивится, если в следующем сезоне дуэт Каррейра/Пономаренко станет третьей парой США. Но конкуренция именно в этом виде фигурного катания в Штатах запредельная.

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Юрий Власенко (танцы на льду)

Юрий родился в Харькове, занимался фигурным катанием в клубе «Самбо-70», в период 2009—2016 гг. катался в паре с Бетиной Поповой, с которой собрал уйму медалей по юниорам. После распада дуэта с Поповой встал в пару к Владе Соловьевой, в прошлом году они заняли седьмое место на взрослом ЧР. А этот сезон Юрий начинал уже в США.