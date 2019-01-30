Сын советских олимпийских чемпионов стремится попасть в сборную США. Как так вышло?
Русских в американском фигурном катании полно.
Русских в американском фигурном катании полно.
В России гигантская конкуренция,
из-зачего фигуристам приходится держать высокую планку. Те, кто не может выдержать эту конкуренцию либо заканчивают, либо меняют спортивное гражданство.
Эти слова москвичка Дубинина сказала в
Параллельно с минским ЧЕ в американском Детройте Американская ассоциация фигурного катания проводила свой национальный чемпионат. Sport24 рассказывает, как на нем выступили фигуристы, имеющие русские корни.
Алексей родился в
— Я не видел, что в России у меня есть потенциал. Я всегда нервничал на соревнованиях, не знал, что делал. В США я
В прошлом году Алексей занял первое место в финале юниорского
Торгашев родился уже в США, в семье русских эмигрантов. Его родители фигуристы: Артем Торгашев и Илона Мельниченко становились призерами юниорского ЧМ-1987. Позже пара переехала в Америку, сейчас семья живет в Колорадо. На коньки Андрей вставал под четким присмотром отца, который и стал первым тренером сына, а мать
В 2015 году Андрей выиграл юниорский чемпионат США, в этом сезоне отобрался в юниорский финал
На недавно завершившемся взрослом чемпионате США Эндрю завалил несколько прыжков в обеих программах и занял всего седьмое место. Но сомнений нет: чистый контент — место в топ-4 обеспечено. А пока что надо поработать над стабильностью выполнения элементов.
Антон родился в семье олимпийских чемпионов-1992 Сергея Пономаренко и Марины Климовой. После завершения карьеры фигуристы переехали в Калифорнию, где перешли на тренерскую работу.
На чемпионате США-2019 Кристина и Антон заняли пятое место, уступив около 7 баллов третьему, и всего один — четвертому. И никто не удивится, если в следующем сезоне дуэт Каррейра/Пономаренко станет третьей парой США. Но конкуренция именно в этом виде фигурного катания в Штатах запредельная.
Юрий родился в Харькове, занимался фигурным катанием в клубе «Самбо-70», в период 2009—2016 гг. катался в паре с Бетиной Поповой, с которой собрал уйму медалей по юниорам. После распада дуэта с Поповой встал в пару к Владе Соловьевой, в прошлом году они заняли седьмое место на взрослом ЧР. А этот сезон Юрий начинал уже в США.
На национальном чемпионате он вместе с Лидией Эрдман оказался на восьмой строчке итогового протокола. И если посмотреть на оценки, от седьмой позиции они отстали довольно прилично (почти 25 баллов). Возможно, в межсезонье дуэт сможет улучшить свое катание и попробует в следующем году претендовать на топ-3. Но пока что удачным переезд Власенко не назовешь.