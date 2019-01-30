Медведева еще в деле? Кто поедет на чемпионат мира и Универсиаду

Источник: Спорт-Экспресс

Для российских фигуристов март получится напряженным. Сборной России предстоит выступление на чемпионате мира в японской Сайтаме и домашней Универсиаде в Красноярске. Состав на эти турниры окончательно пока не определен, а прошедший чемпионат Европы только запутал ситуацию в одиночном катании. Как будет формироваться состав, какие квоты у российской команды на каждом из турниров?

Кто едет в Красноярск, не поедет в Сайтаму?

Два турнира в календаре стоят слишком близко друг к другу, чтобы спортсмены могли успешно выступить и там, и там. Соревнования по фигурному катанию на Универсиаде пройдут с 5 по 9 марта, а чемпионат мира в Сайтаме — с 18 по 24 марта. Теоретически успеть в оба места, конечно, это возможно. Нередко фигуристы выступают на двух этапах «Гран-при» подряд. Но все же, это напряжение и риск. Тем более, Универсиада состоится перед чемпионатом мира, а не наоборот.

С одной стороны турнир в Красноярске — это последняя возможность для федерации проверить спорные кандидатуры, с другой — тогда у спортсменов практически не останется времени на отдых и работу над ошибками. Сразу из Красноярска предстоит лететь в Японию. Не будет большой разницы в часовых поясах, но все же вероятность выступления фигуристов на двух турнирах минимальная.

Кто точно поедет на чемпионат мира

Отбор в сборную уже прошел на чемпионате России в Саранске, после которого состав на Универсиаду был назван. Состав на чемпионат мира теоретически должен быть сформирован по итогам чемпионата Европы в Минске. Но результаты в женском и мужском катании были таковы, что вопросов больше, чем ответов. Поэтому изменения наверняка будут.

В Сайтаме у России почти максимальная квота. По три участника в женском и мужском катании, а также три спортивные пары, в танцах — два дуэта.

Уже точно можно сказать, что на чемпионат мира поедут танцоры Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Тут никаких изменений не будет. Если не случится травм и болезней, в Японию отправятся пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. А третий дуэт будет выбран из двух вариантов: либо восстановятся и поедут на чемпионат мира Наталья Забияко с Александром Энбертом, либо их, как и на чемпионате Европы, заменят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

У мужчин место на чемпионате мира гарантировал себе только Александр Самарин. У женщин вряд ли стоит волноваться Софье Самодуровой и Алине Загитовой, если только олимпийская чемпионка и ее команда не предпочтут пропустить турнир по своим мотивам.

Кто претендует на вакантные места?

Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Сергей Воронов, Дмитрий Алиев.

Вот список тех, кто будет бороться за попадание на чемпионат мира. Никто не утратил шансов, даже с учетом того, что Константинова уже и не мечтает о чемпионате мира, а Коляде и Ковтуну на чемпионате Европы в буквально смысле близок оказался минский лед.

Но просто претендовать — это одно, а завоевать место — совсем другое. Окончательное решение примет руководство федерации и тренерский совет. Наверняка для этого будут устроены контрольные прокаты. Они могут быть и закрытыми, а могут быть и открытыми — например, в финале Кубка России в Великом Новгороде, который пройдет с 18 по 22 февраля.

Сроки идеальные. Как раз за месяц до чемпионата мира. Вопрос только в Евгении Медведевой. Готова ли она прилететь из Канады и участвовать в дополнительных прокатах или не посчитает это необходимым? Тренер двукратной чемпионки мира Брайан Орсер обещал, что Медведева будет тренироваться и готовиться к любому варианту развития событий.

Кто точно поедет на Универсиаду?

После чемпионата России федерация объявила состав на Универсиаду. В танцах на льду Россию представят Софья Евдокимов — Егор Базин, Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин. В соревнованиях спортивных пар выступят Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот, Александра Кошевая — Дмитрий Бушланов и Василиса Озерова — Максим Бобров.

У женщин — две квоты, которые достались Станиславе Константиновой и Елизавете Туктамышевой, в качестве запасных значились Евгения Медведева и Мария Сотскова. Тут, конечно, изменения будут. Все зависит от состава на чемпионат мира.

В мужском турнире Универсиады должны были выступать Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин. Но после чемпионата Европы вряд ли Самарину позволят рисковать. В запасных — Дмитрий Алиев, Александр Петров и Антон Шулепов.

В общем, осталось только ждать объявления окончательных составов. Когда это случится, пока неизвестно. Но вряд ли мы узнаем заявки позднее 22 февраля, когда завершится финал Кубка России.

Составы сборных России, озвученные в декабре

Чемпионат Европы

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева

Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Анастасия Мишина /Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Евдокимова / Егор Базин. Запасные: Бетина Попова / Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Универсиада