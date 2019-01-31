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00:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Шутка Туктамышевой разозлила фанатов Медведевой и Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram-аккаунте пошутила на тему фанатских войн и вызвала недовольство юзеров.

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Туктамышева написала, что ее удивляют некоторые комментарии на тему фигурного катания. «Так и жду, чтобы вышел Николай Дроздов и начал “В мире животных”: “Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе”», — продолжила она. Туктамышевоботов фигуристка посчитала вымершими.

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В ответ на это юзеры заявили, что им не нравится сравнение с животными. «Мы не загитоботы, а поклонники Загитовой, которые любят ее, благотворят, Алину невозможно не любить!!» — написал один из пользователей. Другие продолжили недовольство: «Лиза опять пиарится на других, выглядит жалко», «Сарказм — удел обиженных и оскорбленных», «Завидуй молча, Лиза, нашим прекрасным девочкам».

Из-за болезни Туктамышева пропустила чемпионат России и не попала в основной состав национальной команды на чемпионат Европы. Фигуристка представит Россию на Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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