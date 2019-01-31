Канадский хореограф Медведевой назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми»

Источник: РИА "Новости"

По мнению Безич, в группе Тутберидзе, где раньше работала Медведева, спортсменки начинают кататься через силу. Хореограф призналась, что от этого ей становится грустно. «Это замечательные, талантливые девочки, а к ним относятся как к одноразовым», — заявила Безич.

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Она отметила, что юные спортсменки отдают себя спорту. В связи с этим Безич спросила: «Почему нельзя дать им нормальную основу, помочь построить полноценную карьеру и счастливое будущее?».

В декабре в Саранске прошел чемпионат России по фигурному катанию. Победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова (14 лет), бронзовая медаль досталась 15-летней Алене Косторной — все они воспитанницы Этери Тутберидзе.