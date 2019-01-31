Евгения Медведева смирилась с тем, что не едет на ЧМ. Она будет зажигать в канадском шоу
Это начало конца?
Это начало конца?
В 1984 году 25-летний американец Скотт Хэмилтон выиграл олимпийский турнир среди
Шоу существует и по сей день. Главными его участниками становятся известные фигуристы, достигнувшие всемирного признания. Тур проводится в разных частях света: в Европе, Японии, Америке. В нем принимали участие и российские звезды, такие как Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Бутырская и другие. Теперь этот список пополнит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Медведева примет участие в туре по Канаде, компанию ей составят олимпийские чемпионы Патрик Чан, Кейтлин Осмонд, Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, олимпийские призеры Элвис Стойко и Джеффри Баттл, а также призеры ЧМ Кейтлин Уивер/Эндрю Поже. Примечательно, что все эти спортсмены свою любительскую карьеру уже завершили, тогда как Медведева является действующей спортсменкой.
Согласие Медведевой на участие в шоу дает повод признать тот факт, что Евгению на Универсиаде и ЧМ мы в этом сезоне не увидим. И болельщикам, которые до конца верили в обратное, теперь остается лишь принять неизбежное.
Плохо ли это? Нет. Понятно, что без фигурного катания россиянке трудно представить свою жизнь. Теперь у нее появляется возможность спокойно кататься без оценок и лишних нервов. А летом Медведева и Брайан Орсер поставят новые программы, которой будут всех удивлять в новом сезоне. И если
Евгения еще не все сказала в фигурном катании.