Евгения Медведева смирилась с тем, что не едет на ЧМ. Она будет зажигать в канадском шоу

В 1984 году 25-летний американец Скотт Хэмилтон выиграл олимпийский турнир среди фигуристов-одиночников. Достигнув триумфа, Скотт завершил карьеру любителя и перешел в профессионалы, в течение следующих двух лет выступая в ледовом шоу Ice Capades. Однако со временем Хэмилтон заметил, что его артистические способности не раскрываются должным образом. С этими мыслями Скотт решил создать собственное шоу Scott Hamilton’s Tour, которое вскоре было переименовано в Stars on Ice. Вплоть до 2001 года американец был его главной звездой, прежде чем закончить свои активные выступления.

Шоу существует и по сей день. Главными его участниками становятся известные фигуристы, достигнувшие всемирного признания. Тур проводится в разных частях света: в Европе, Японии, Америке. В нем принимали участие и российские звезды, такие как Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Бутырская и другие. Теперь этот список пополнит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtSRqXEgK3h/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtSRqXEgK3h/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/jmedvedevajfan/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> jmedvedevajfan</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-31T04:29:39+00:00">30 Янв 2019 в 8:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведева примет участие в туре по Канаде, компанию ей составят олимпийские чемпионы Патрик Чан, Кейтлин Осмонд, Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, олимпийские призеры Элвис Стойко и Джеффри Баттл, а также призеры ЧМ Кейтлин Уивер/Эндрю Поже. Примечательно, что все эти спортсмены свою любительскую карьеру уже завершили, тогда как Медведева является действующей спортсменкой.

Согласие Медведевой на участие в шоу дает повод признать тот факт, что Евгению на Универсиаде и ЧМ мы в этом сезоне не увидим. И болельщикам, которые до конца верили в обратное, теперь остается лишь принять неизбежное.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtRWWBIgS12/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtRWWBIgS12/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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О короткой программе: "Когда летом мы выбрали этот фрагмент(музыку для КП), Жене музыка понравилась, и это действительно соответствовало тому настроению, в котором она находилась. Она была яркой и радостной. Она радовалась жизни и радовалась изменениям и фактически хотела сделать что-то бОльшее, что отличало бы ее от ее привычной. Так что мы на самом деле думали, что это выполнимо. Нам было очень здорово с ней, она была просто игривой и радостной все время, и она преображалась на каждой тренировке и на хореографии, она просто жила в программе, и это было невероятно. И мы были так рады тому, что ее первое выступление было в России, и мы были счастливы. Но вы могли видеть, какова реальность, и сезон продолжался. И я думаю, что это было слишком далеко от ее зоны комфорта. Когда Брайан позвонил мне и сказал, что она(Евгения) хочет поменять программу и сделает что-то еще, я полностью поняла, потому что то, что я постоянно переживала с великими чемпионами, это то, что они знают себя: они знают, как должны чувствовать, они знают, куда ехать соревноваться, и она(программа) было явно слишком далеко от нее и не давала ей уверенности, которую она должна была чувствовать. Поэтому я полностью согласилась с той идеей, что она собирается поменять ее, а также потому, что она сама выбирала музыку для своих программ в этом году: музыка для произвольной программы была ее выбором. Мы выбрали музыку для короткой программы, и все по-прежнему во многом зависело от того, что она хотела катать, так почему бы не поддержать это. Это ее соревнование, это ее сезон, это ее карьера, так что мы действительно должны были поддержать это. Конечно, то, что сделал Брайан, и я бы сделала не раздумывая. Я на самом деле видела Женю в аэропорту, когда они собирались лететь в Россию на национальный чемпионат, потому что я летела в Испанию, и мы встретились там. Я обожаю эту девушку, и мне бы хотелось, чтобы у нее было больше времени. Все, что делает она в этом году, это так смело, и вам просто нужно поддержать ее, куда бы она ни шла, это ее путь. Я действительно желаю ей всего наилучшего." #фигурноекатание #евгениямедведева #евгениямедведеванавсегда #figureskating</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/champion_bear/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Medvedeva_champion</a> (@champion_bear) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-30T19:51:19+00:00">30 Янв 2019 в 11:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Плохо ли это? Нет. Понятно, что без фигурного катания россиянке трудно представить свою жизнь. Теперь у нее появляется возможность спокойно кататься без оценок и лишних нервов. А летом Медведева и Брайан Орсер поставят новые программы, которой будут всех удивлять в новом сезоне. И если кто-то думает, что с участием в шоу начнется закат карьеры Медведевой, ответим твердое «нет».