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19:37 (мск), источник: Sport24

Евгения Медведева смирилась с тем, что не едет на ЧМ. Она будет зажигать в канадском шоу

Это начало конца?

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В 1984 году 25-летний американец Скотт Хэмилтон выиграл олимпийский турнир среди фигуристов-одиночников. Достигнув триумфа, Скотт завершил карьеру любителя и перешел в профессионалы, в течение следующих двух лет выступая в ледовом шоу Ice Capades. Однако со временем Хэмилтон заметил, что его артистические способности не раскрываются должным образом. С этими мыслями Скотт решил создать собственное шоу Scott Hamilton’s Tour, которое вскоре было переименовано в Stars on Ice. Вплоть до 2001 года американец был его главной звездой, прежде чем закончить свои активные выступления.

Шоу существует и по сей день. Главными его участниками становятся известные фигуристы, достигнувшие всемирного признания. Тур проводится в разных частях света: в Европе, Японии, Америке. В нем принимали участие и российские звезды, такие как Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Бутырская и другие. Теперь этот список пополнит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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Медведева примет участие в туре по Канаде, компанию ей составят олимпийские чемпионы Патрик Чан, Кейтлин Осмонд, Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, олимпийские призеры Элвис Стойко и Джеффри Баттл, а также призеры ЧМ Кейтлин Уивер/Эндрю Поже. Примечательно, что все эти спортсмены свою любительскую карьеру уже завершили, тогда как Медведева является действующей спортсменкой.

Согласие Медведевой на участие в шоу дает повод признать тот факт, что Евгению на Универсиаде и ЧМ мы в этом сезоне не увидим. И болельщикам, которые до конца верили в обратное, теперь остается лишь принять неизбежное.

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Плохо ли это? Нет. Понятно, что без фигурного катания россиянке трудно представить свою жизнь. Теперь у нее появляется возможность спокойно кататься без оценок и лишних нервов. А летом Медведева и Брайан Орсер поставят новые программы, которой будут всех удивлять в новом сезоне. И если кто-то думает, что с участием в шоу начнется закат карьеры Медведевой, ответим твердое «нет».

Евгения еще не все сказала в фигурном катании.

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