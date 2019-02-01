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12:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ученицы Тутберидзе — одноразовые? Почему атакуют знаменитого тренера

В сторону знаменитого тренера летят стрелы из Канады.

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Источник: Reuters

Приток свежих молодых девочек

Хореограф Сандра Безич, работающая в группе Брайана Орсера, в эфире шоу This and That на ютуб-канале The Skating Lesson подвергла критике методы работы Этери Тутберидзе. Это, кстати, то самое шоу, на котором канадский тренер Дуглас Хау рассказал про слова «иди рожать детей», якобы сказанные Тутберидзе в адрес Евгении Медведевой, что произвело в России эффект разорвавшейся бомбы.

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«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают мучиться для того, чтобы откатать программу. И это печально, потому что все они — прекрасные, талантливые девочки. Но они выглядят одноразовыми. Это же маленькие жизни, прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту, так почему бы не дать им нормальную базу, полноценную карьеру и счастливое будущее?

Загитова борется, она выросла, ей шестнадцать лет. Знаете, у каждого есть программы, в которых приходится бороться, но у Алины нет никакой радости в глазах. Тут мы возвращаемся к вопросу о базе, о фундаментальной технике. Когда тебе сложно, она тебе помогает. Посмотрите на Хавьера Фернандеса — он не делал четверные прыжки шесть месяцев, а потом взял и сделал их на чемпионате Европы, потому что у него заложена базовая техника. Это очень важно, — сказала Безич.

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Вообще, Безич далеко не первая, кто подвергает сомнению методы работы Тутберидзе и задается вопросом, насколько они правильны. Практически одновременно с ней о чем-то подобном говорил Фернандес, которого Безич приводила в пример.

«Знаете, некоторые девушки уже исполняли тройные аксели и четверные прыжки, спорт движется в этом направлении. Возможно, это здорово, но нам нужно подождать несколько лет, чтобы понять, хорошо ли это на самом деле. Худшим вариантом для фигурного катания будет тот, при котором 14-летней девочке придется завершать карьеру, потому что она больше не сможет выполнять свои прыжки. Сможет ли девушка, исполняющая четверные в 12, сделать их и в 25? На этот вопрос и предстоит ответить. Зачем зрителю приходить на турниры, если фигурист, который вам нравится, катается всего пару лет?», — сказал испанец в интервью NBC.

Тренер чемпиона мира Нейтана Чена Рафаэль Арутюнян — специалист, обладающий большим авторитетом в мира фигурного катания — в интервью «СЭ» ярко и довольно жестко высказывался на эту тему. Не называя имен, но все было понятно и без них. Ниже — несколько цитат.

Куда прибежит человек, которого гоняют по кругу? Никуда. Нужно показать направление и не бежать по нему, а идти. Есть специалисты, которые могут показать такое направление, а есть те, кто гоняют за счет того, что к ним постоянно приходят новые юные спортсмены. И можно их гонять и ломать. А если не поставляют свежих?
Рафаэль Арутюян
тренер чемпиона мира Нейтана Чена
Если у меня постоянный свежий приток молодых девочек, я приведу еще пару погонщиков и будем гонять — кто не сломался, пожил в спорте 2−3 года, потом следующие десять пришли.
Рафаэль Арутюнян
тренер чемпиона мира Нейтана Чена
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Отпустили. Но сохранили?

Насколько вообще справедливы все эти разговоры? Может быть, дело в обыкновенной зависти со стороны коллег?

Первой по-настоящему звездной ученицей Тутберидзе была Юлия Липницкая. Девочка, влюбившая в себя всю страну во время Игр-2014 в Сочи. Вторая в списке самых молодых олимпийских чемпионок в истории — 15 лет и 249 дней. В ноябре 2015 года Липницкая ушла от Тутберидзе к Алексею Урманову, а вскоре завершила карьеру.

Потом появилась Медведева. Три совместных взрослых сезона, скандальное расставание, попытки Евгении перезапустить карьеру в Канаде. При том, что ей только в ноябре исполнилось 19 лет.

Теперь Загитова. И все ее трудности нынешнего сезона.

Не так давно Тутберидзе завела себе аккаунт в Инстаграме и опубликовала резонансный пост — фотографии бывших учеников и учениц со словами «Отпустили, но сохранили».

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Хотя большинство из тех, кто ушел от нее, так и не сумели найти себя и демонстрировать хорошие результаты — Липницкая, Полина Шелепень, Полина Цурская, Серафима Саханович, Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова, Адьян Питкеев. Та же Медведева…

Так что почва для таких разговоров и комментариев точно есть.

2014 год. Олимпиада в Сочи. Этери Тутберидзе и Юлия Липницкая | Источник: AFP 2019

Идеальная жестокая система

При всем при этом Тутберидзе и ее команда (а говорить тут нужно в первую очередь о команде) выстроили прекрасно работающую систему по воспроизводству спортсменок высочайшего уровня со сложнейшим техническим контентом. Которые, кто бы что ни говорил, двигают фигурное катание вперед.

Да, одни из краеугольных камней этой системы — строжайшая дисциплина и жесточайшая внутренняя конкуренция. Полистайте интервью учениц Тутберидзе — почти во всех красной нитью проходит следующая мысль: «Если какой-то элемент не сделаю я, его сделает другая девочка из группы. Поэтому надо его выполнить». Иначе могу вылететь — это уже читается меду строк. Далеко не все такое выдерживают.

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Впрочем, еще из школьного курса биологии известно, что внутривидовая конкуренция носит куда более жесткий характер, чем межвидовая — в спорте это работает точно так же. Но если такая конкуренция начинает принимать нездоровые формы — это уже становится проблемой.

Безусловно, это сравнение очень условно и ни в коем случае не нужно воспринимать его буквально, но чем-то это напоминает систему, существовавшую в советское время в циклических видах спорта, например, в лыжах. Когда, условно говоря, берется 100 спортсменок, прогоняются через жесточайшие нагрузки, добавляется немного фармакологии — пятеро, кто выжил, выходят на международный уровень и рвут там всех.

А, потом, такая система дает результат. Иными словами медали. Которые очень любит считать федерация. Помнится, на пресс-конференции, посвященной московскому этапу «Гран-при», руководители нашего фигурного катания начали с того, что несколько минут перечисляли медали, завоеванные в этом сезоне. Есть результат — значит, федерация работает хорошо. Кстати, сравните с США.

«Так в США никто этого не требует медалей и побед. Задача федерации — объединить людей, которые любят кататься и дать им возможность соревноваться, а не в том, чтобы вырастить потенциальных соперников русским, канадцам или японцам. Кого-то обыгрывать — это удел спортсмена и тренера, которого он найдет», — еще одна цитата из Арутюняна.

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Приехать в Пекин с Загитовой?

Есть разные типы тренеров. В том же футболе есть те, кому дается работа с молодыми и вывод их на новый уровень. Есть те, кто умеет работать с большими сложившимися звездами и управлять их раздутым эго. Есть идеальные вторые тренеры, которые никогда не станут главными.

В фигурном катании то же самое. Тутберидзе — тренер, блистательно умеющий работать с юниорами, выводить их на взрослый уровень и сходу добиваться там результата. Возможно, лучше всех в мире. Но может ли она успешно работать со взрослыми фигуристками, сложившимися звездами? Пока ответ на этот вопрос скорее отрицательный. Во всяком случае, успешных примеров пока нет.

Наверняка Тутберидзе задевают все эти разговоры. Думается, ей хочется доказать, что может быть иначе. Для нее это вполне может быть вызовом поинтереснее очередных медалей. Привезти в Пекин-2022, скажем, Александру Трусову или новый суперталант российского фигурного катания Камилу Валиеву, которой тогда как раз будет 15 лет, и победить там — это одно. Приехать с 19-летней Загитовой и взять золото, утерев нос еще и Медведевой с Орсером — совсем другое.

Дмитрий Гирин

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