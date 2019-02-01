Ученицы Тутберидзе — одноразовые? Почему атакуют знаменитого тренера

Источник: Reuters

Приток свежих молодых девочек

Хореограф Сандра Безич, работающая в группе Брайана Орсера, в эфире шоу This and That на ютуб-канале The Skating Lesson подвергла критике методы работы Этери Тутберидзе. Это, кстати, то самое шоу, на котором канадский тренер Дуглас Хау рассказал про слова «иди рожать детей», якобы сказанные Тутберидзе в адрес Евгении Медведевой, что произвело в России эффект разорвавшейся бомбы.

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«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают мучиться для того, чтобы откатать программу. И это печально, потому что все они — прекрасные, талантливые девочки. Но они выглядят одноразовыми. Это же маленькие жизни, прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту, так почему бы не дать им нормальную базу, полноценную карьеру и счастливое будущее?

Загитова борется, она выросла, ей шестнадцать лет. Знаете, у каждого есть программы, в которых приходится бороться, но у Алины нет никакой радости в глазах. Тут мы возвращаемся к вопросу о базе, о фундаментальной технике. Когда тебе сложно, она тебе помогает. Посмотрите на Хавьера Фернандеса — он не делал четверные прыжки шесть месяцев, а потом взял и сделал их на чемпионате Европы, потому что у него заложена базовая техника. Это очень важно, — сказала Безич.

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Вообще, Безич далеко не первая, кто подвергает сомнению методы работы Тутберидзе и задается вопросом, насколько они правильны. Практически одновременно с ней о чем-то подобном говорил Фернандес, которого Безич приводила в пример.

«Знаете, некоторые девушки уже исполняли тройные аксели и четверные прыжки, спорт движется в этом направлении. Возможно, это здорово, но нам нужно подождать несколько лет, чтобы понять, хорошо ли это на самом деле. Худшим вариантом для фигурного катания будет тот, при котором 14-летней девочке придется завершать карьеру, потому что она больше не сможет выполнять свои прыжки. Сможет ли девушка, исполняющая четверные в 12, сделать их и в 25? На этот вопрос и предстоит ответить. Зачем зрителю приходить на турниры, если фигурист, который вам нравится, катается всего пару лет?», — сказал испанец в интервью NBC.

Тренер чемпиона мира Нейтана Чена Рафаэль Арутюнян — специалист, обладающий большим авторитетом в мира фигурного катания — в интервью «СЭ» ярко и довольно жестко высказывался на эту тему. Не называя имен, но все было понятно и без них. Ниже — несколько цитат.

Куда прибежит человек, которого гоняют по кругу? Никуда. Нужно показать направление и не бежать по нему, а идти. Есть специалисты, которые могут показать такое направление, а есть те, кто гоняют за счет того, что к ним постоянно приходят новые юные спортсмены. И можно их гонять и ломать. А если не поставляют свежих? Рафаэль Арутюян тренер чемпиона мира Нейтана Чена

Если у меня постоянный свежий приток молодых девочек, я приведу еще пару погонщиков и будем гонять — кто не сломался, пожил в спорте 2−3 года, потом следующие десять пришли. Рафаэль Арутюнян тренер чемпиона мира Нейтана Чена

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tutberidze.eteri/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Eteri Tutberidze</a> (@tutberidze.eteri) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-12T17:51:22+00:00">12 Янв 2019 в 9:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отпустили. Но сохранили?

Насколько вообще справедливы все эти разговоры? Может быть, дело в обыкновенной зависти со стороны коллег?

Первой по-настоящему звездной ученицей Тутберидзе была Юлия Липницкая. Девочка, влюбившая в себя всю страну во время Игр-2014 в Сочи. Вторая в списке самых молодых олимпийских чемпионок в истории — 15 лет и 249 дней. В ноябре 2015 года Липницкая ушла от Тутберидзе к Алексею Урманову, а вскоре завершила карьеру.

Потом появилась Медведева. Три совместных взрослых сезона, скандальное расставание, попытки Евгении перезапустить карьеру в Канаде. При том, что ей только в ноябре исполнилось 19 лет.

Теперь Загитова. И все ее трудности нынешнего сезона.

Не так давно Тутберидзе завела себе аккаунт в Инстаграме и опубликовала резонансный пост — фотографии бывших учеников и учениц со словами «Отпустили, но сохранили».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsVnL-9A1tN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsVnL-9A1tN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsVnL-9A1tN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили. #teamtutberidze #figureskating #julialipnitskaya #adianpitkeev #serafimasakhanovich #polinatsurskaya #dariapanenkova #anastasiatarakanova #sergeivoronov #evgeniamedvedeva</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tutberidze.eteri/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Eteri Tutberidze</a> (@tutberidze.eteri) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-07T15:04:04+00:00">7 Янв 2019 в 7:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя большинство из тех, кто ушел от нее, так и не сумели найти себя и демонстрировать хорошие результаты — Липницкая, Полина Шелепень, Полина Цурская, Серафима Саханович, Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова, Адьян Питкеев. Та же Медведева…

Так что почва для таких разговоров и комментариев точно есть.

2014 год. Олимпиада в Сочи. Этери Тутберидзе и Юлия Липницкая | Источник: AFP 2019

Идеальная жестокая система

При всем при этом Тутберидзе и ее команда (а говорить тут нужно в первую очередь о команде) выстроили прекрасно работающую систему по воспроизводству спортсменок высочайшего уровня со сложнейшим техническим контентом. Которые, кто бы что ни говорил, двигают фигурное катание вперед.

Да, одни из краеугольных камней этой системы — строжайшая дисциплина и жесточайшая внутренняя конкуренция. Полистайте интервью учениц Тутберидзе — почти во всех красной нитью проходит следующая мысль: «Если какой-то элемент не сделаю я, его сделает другая девочка из группы. Поэтому надо его выполнить». Иначе могу вылететь — это уже читается меду строк. Далеко не все такое выдерживают.

Впрочем, еще из школьного курса биологии известно, что внутривидовая конкуренция носит куда более жесткий характер, чем межвидовая — в спорте это работает точно так же. Но если такая конкуренция начинает принимать нездоровые формы — это уже становится проблемой.

Безусловно, это сравнение очень условно и ни в коем случае не нужно воспринимать его буквально, но чем-то это напоминает систему, существовавшую в советское время в циклических видах спорта, например, в лыжах. Когда, условно говоря, берется 100 спортсменок, прогоняются через жесточайшие нагрузки, добавляется немного фармакологии — пятеро, кто выжил, выходят на международный уровень и рвут там всех.

А, потом, такая система дает результат. Иными словами медали. Которые очень любит считать федерация. Помнится, на пресс-конференции, посвященной московскому этапу «Гран-при», руководители нашего фигурного катания начали с того, что несколько минут перечисляли медали, завоеванные в этом сезоне. Есть результат — значит, федерация работает хорошо. Кстати, сравните с США.

«Так в США никто этого не требует медалей и побед. Задача федерации — объединить людей, которые любят кататься и дать им возможность соревноваться, а не в том, чтобы вырастить потенциальных соперников русским, канадцам или японцам. Кого-то обыгрывать — это удел спортсмена и тренера, которого он найдет», — еще одна цитата из Арутюняна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrR0rKvAqUs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrR0rKvAqUs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrR0rKvAqUs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-12T07:13:34+00:00">11 Дек 2018 в 11:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Приехать в Пекин с Загитовой?

Есть разные типы тренеров. В том же футболе есть те, кому дается работа с молодыми и вывод их на новый уровень. Есть те, кто умеет работать с большими сложившимися звездами и управлять их раздутым эго. Есть идеальные вторые тренеры, которые никогда не станут главными.

В фигурном катании то же самое. Тутберидзе — тренер, блистательно умеющий работать с юниорами, выводить их на взрослый уровень и сходу добиваться там результата. Возможно, лучше всех в мире. Но может ли она успешно работать со взрослыми фигуристками, сложившимися звездами? Пока ответ на этот вопрос скорее отрицательный. Во всяком случае, успешных примеров пока нет.

Наверняка Тутберидзе задевают все эти разговоры. Думается, ей хочется доказать, что может быть иначе. Для нее это вполне может быть вызовом поинтереснее очередных медалей. Привезти в Пекин-2022, скажем, Александру Трусову или новый суперталант российского фигурного катания Камилу Валиеву, которой тогда как раз будет 15 лет, и победить там — это одно. Приехать с 19-летней Загитовой и взять золото, утерев нос еще и Медведевой с Орсером — совсем другое.