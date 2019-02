Ученицы Тутберидзе — одноразовые? Почему атакуют знаменитого тренера

Приток свежих молодых девочек

Хореограф Сандра Безич, работающая в группе Брайана Орсера, в эфире шоу This and That на ютуб-канале The Skating Lesson подвергла критике методы работы Этери Тутберидзе. Это, кстати, то самое шоу, на котором канадский тренер Дуглас Хау рассказал про слова «иди рожать детей», якобы сказанные Тутберидзе в адрес Евгении Медведевой, что произвело в России эффект разорвавшейся бомбы.