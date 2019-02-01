Плющенко: Я бы Медведеву перед чемпионатом мира со счетов не сбрасывал

Источник: РИА "Новости"

«Готовится ей в сезоне нужно по-любому, Женя — опытный боец. Что-то не получилось у неё на стартах пока, но ничего в этом страшного нет. У Алины Загитовой тоже не вышло до сих пор — и у неё нет каких-то непреодолимых сложностей. Девочки растут, и через это надо проходить. Медведева всё это может преодолеть только борьбой. Я бы Женю не сбрасывал со счетов перед чемпионатом мира, потому что её опыт дорогого стоит.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Женя — большая звезда фигурного катания. Но её нужно ещё просмотреть в соревновательной обстановке до главного турнира. И ещё очень важно, чтобы она сама оценила собственные силы.

Сможет ли она преодолеть себя уже в этом сезоне? Сможет ли подняться уже сейчас после всех этих падений на соревнованиях? Если сможет, значит ей надо ехать и доказывать это на каком-либо старте до мирового чемпионата. Ей надо выходить и рвать, биться за собственное место, делая свою работу чисто, — цитирует Плющенко «РИА Новости».