Плющенко: Я бы Медведеву перед чемпионатом мира со счетов не сбрасывал
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предположил, что фигуристке Евгении Медведевой нужно продолжать бороться за место в сборной России.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предположил, что фигуристке Евгении Медведевой нужно продолжать бороться за место в сборной России.
«Готовится ей в сезоне нужно
Женя — большая звезда фигурного катания. Но её нужно ещё просмотреть в соревновательной обстановке до главного турнира. И ещё очень важно, чтобы она сама оценила собственные силы.
Сможет ли она преодолеть себя уже в этом сезоне? Сможет ли подняться уже сейчас после всех этих падений на соревнованиях? Если сможет, значит ей надо ехать и доказывать это на
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме (Япония)