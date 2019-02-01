«Она давит на фигуристок, унижает их»: экс-тренер Трусовой жестко разнес Тутберидзе. Он прав?
Александр Волков не стеснялся в выражениях.
Александр Волков не стеснялся в выражениях.
В фигурном катании публично высказывать свое мнение принято очень осторожно. Несмотря на всю популярность этого вида спорта, внутри он узок, а все спортсмены и специалисты прекрасно знакомы друг с другом. Именно поэтому интервью тренера Александра Волкова «Р-Спорту» громко прогремело в СМИ и соцсетях. Эти высказывание разом перекрыли последние заявления Натальи Бестемьяновой, Ирины Слуцкой и Максима Транькова. Почему?
До прошлого сезона Волков работал в отделении «Хрустальный» московского Центра спорта и образования «Самбо-70» и делил один лед с Этери Тутберидзе. Именно к Александру Сергеевичу из Рязани в Москву приехала будущая чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Высказывания такого специалиста читать всегда интересно. Окей. Что же такого он наговорил?
Проблема: Елизавета Туктамышева выступает с пролетными прыжками без связок, а Алина Загитова с Евгенией Медведевой — с насыщенными программами, но без ультрасложных прыжков. Кто круче?
Волков: Для меня сравнивать эти вещи — как выбирать между «Мерседесом» и БМВ. Обе — машины. И обе — хорошие. Важна сложность, которая есть как у фигуристок Тутберидзе, так и у Алексея Мишина. Схема «разбег-прыжок», дорожка шагов «два притопа, три прихлопа» и вращения «один оборот в одной позиции, два — в другой» сейчас не пройдут.
Проблема: Одна из самых жарких и горячих тем для обсуждения последнего года — заслуженно ли Загитова обыграла Медведеву на Олимпиаде в Южной Корее?
Волков: Обе прекрасно катаются, как люди, они тоже обе хорошие и культурные, всегда здороваются. Никакой звездной болезни не было. Но если говорить об Олимпиаде в Пхенчхане, то, наверное, больше симпатий вызывает Женя Медведева. Мне кажется, при равных прокатах она должна была брать золото. А прокаты, если не ошибаюсь, были равные. Компоненты, на мой взгляд, должны были быть повыше у Евгении. Почему так сложилось в итоге, я не знаю. Судьям виднее.
Проблема: В короткой программе олимпийская чемпионка катается под «Призрак оперы», в произвольной — под «Кармен». Некоторые специалисты считают этот выбор банальным, а «Кармен» в этом сезоне использую еще два фигуриста сборной России — Михаил Коляда и Максим Ковтун.
Волков: Катание Загитовой потихонечку становится женским, лучше, чем в прошлом году. Поймите, у меня субъективный взгляд, и смотрю я субъективно. На мой взгляд, программы в группе Тутберидзе все одинаковые. Возьмите любую, поменяйте музыку и ничего не изменится. Одинаковые заходы на прыжки у всех фигуристок. Если риттбергер, то он условно будет с выкрюка.
Мне не нравится, допустим, что Загитовой в короткой программе подобрали музыку Phantom of the Opera. Послушайте, неужели для олимпийской чемпионки нельзя было найти новую интересную музыку? Музыка — великолепна! Эндрю Ллойд Уэббер — великолепен! Но сколько можно?.. Ощущение, что взяли первую попавшуюся. А под «Кармен» катались,
Проблемы: Четверные прыжки на соревнованиях прыгают только юниорки Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова. Однако в их организме еще не наступил пубертат — переход во взрослое состояние, после которого выполнять элементы
Волков: Перенесет ли Трусова четверные прыжки во взрослое катание? Перенесет, если не сломается сейчас и «доживет» в спортивном плане до следующего сезона. Что касается перспектив Олимпиады, то у нее еще три с половиной года, и говорить о них сложнее.
Пока Трусова еще не начинала расти. Что она, что Анна Щербакова, которая выглядит, будто ей лет десять. Природа есть природа, и если не будет сдерживающего фактора, то, наверное, это (сохранение сложнейшего прыжкового контента) маловероятно.
Проблема: В группе Тутберидзе работают в основном юные спортсмены. Более возрастные фигуристки уходят
Волков: У Тутберидзе лучшая школа в мире? Слово «лучшая» я бы не сказал, потому что мастеров у нее… От нее мастера уходят. «КМСы» — да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребенка в 13−14−15 лет. И все. А дальше?
Полина Шелепень. Юлия Липницкая. Полина Цурская. Евгения Медведева. Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но значит причина
Тутберидзе — молодой тренер? Я думаю, не в этом дело. Полагаю, дело в отношении между ней и спортсменами. В ее группе есть тренер Сережа Дудаков, который в прямом смысле слова учит. Технарь. Тутберидзе, мне кажется, просто давит. Но это мое личное мнение.
Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит. Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит.
Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут. Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя. Возможно, я ошибаюсь, говоря о той группе, но,
Вопрос для дискуссии на несколько часов или даже суток. На сто процентов не прав специалист только в том, что прокаты у Загитовой и Медведевой на Олимпиаде были равными. Алина в обеих программах набирала больше баллов за счет более сложной технической базы, а также большого количества прыжков во второй части выступления, которые приносили бонусные очки. По компонентам как
О том, что происходит между Этери Георгиевной и ее учениками, знают единицы. В интернете ходят шутки о том, что спортсмены боятся сказать тренеру лишнее слово и сидят на жестких диетах. Но правда ли это?
Открыто о проблемах «Хрустального» говорят немногие. Однако буквально накануне выхода интервью Волкова работу тренера «Самбо-70» раскритиковала хореограф группы Брайана Орсера и Медведевой Сандра Безич.
«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся как к одноразовым. Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту», — заявила Безик в интервью TheSkatingLesson.
Против Тутберидзе говорит и статистика — сейчас в ее группе нет девушек, старше 18 лет. Однако пока российская общественность мыслит по принципу: «Победителей не судят». Согласитесь, странно иметь
Именно Этери — самый популярный тренер страны. Причем, возможно, не только в фигурном катании, а вообще. С ней хотят сделать фото, просят автографы, именно ее приветствует 15-тысячная «Арена-Минск» на ЧЕ.
Тутберидзе нашла способ побеждать — дерзкий и хладнокровный, выверенный и высчитанный. Достаточно взглянуть на то, как ее олимпийские чемпионки идеально встраивались в возрастной ценз. Чтобы выступить на Играх, к 1 июля предыдущего года тебе должно исполниться 15 лет. У Липницкой день рождения — 5 июня, у Загитовой — 18 мая.
Тутберидзе хорошо знает правила и ловко ими пользуется. Чего только стоят прыжки во второй части программы в прошлом сезоне у Алины? Да, американскую фигуристку Эшли Вагнер это взбесило, но золотая
Сам тренер не стесняется говорить о том, что ее подопечные — «материал», из которого делают «продукт». Звучит жестко, но с молодыми фигуристками такая позиция прокатывает. Лучше пока не придумали.
Да, другим выгодно взывать к гуманности и требовать повышения возраста допуска на взрослые соревнования. Но, пока критики будут говорить, Тутберидзе будет делать. И показывать результат, выжимая все из учениц и регламента ИСУ. Сложно спорить с молчаливым тренером, который тебе отвечает победами. Да, многие чемпионки уходят в утиль. Но ведь это выбор их родителей, да и они сами всем довольны и счастливы. Поначалу.