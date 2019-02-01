Как Щербакова, Трусова и Косторная поделят золото в Перми?

Источник: Спорт-Экспресс

Когда на взрослом чемпионате страны в Саранске Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная заняли три первых места, было много разговоров о том, что их не стоило бы допускать до участия в турнире. Дескать, все равно они не могут принять участие в чемпионате Европы и мира, а лидеров оттеснили, заставив понервничать и засомневаться в собственной силе. Если такая позиция и была справедлива, то лишь отчасти: в психологическом плане юным девочкам действительно было проще — на карту не было поставлено продолжение сезона.

Достаточно было откататься в свою силу, попробовать себя на уровне тех же Алины Загитовой и Евгении Медведевой и при любом раскладе услышать комплименты в адрес своего таланта. Если не от строгой Этери Тутберидзе, то от журналистов, специалистов и болельщиков.

Тутберидзе и Панова в лидерах

В Перми же для нашумевшего трио все будет всерьез — там определятся три участницы юниорского чемпионата мира, который пройдет в Загребе с 4 по 10 марта. Самое большое количество воспитанниц — по четыре — сразу у двух тренеров: Тутберидзе и Светланы Пановой. У первой это Щербакова, Трусова и Косторная плюс 12-летняя Дарья Усачева — фигуристка, которая успела стать призером этапа Кубка России и в следующем сезоне сможет участвовать в международных юниорских соревнованиях. У Пановой — бронзовый призер финала юниорского «Гран-при» Алена Канышева, призер этапов юниорской серии Ксения Синицына, бронзовый призер российско-китайских молодежных игр Ксения Костюк, а также Анастасия Шаботова, победитель и призер этапов Кубка России, больше известная из-за своих неосторожных слов про «правильный» допинг.

Хотя перевес по количеству участниц все же ожидался у «Хрустального»: из-за травмы в Перми не выступит 12-летняя Камила Валиева, которая вполне могла финишировать сразу вслед за Щербаковой, Трусовой и Косторной. Она еще не успела засветиться на международном юниорском уровне, но успела выступить в показательных выступлениях на московском этапе «Гран-при» в ноябре прошлого года.

«Моя любимая программа в этом году», — написала Тутберидзе на английском в своем Инстаграме про короткую программу фигуристки «Девочка на шаре».

Главные интриги

Тот факт, что турнир будет транслироваться на сайте Первого канала при участии известных комментаторов порождает вопрос: а будет ли у девушек в Перми так же жарко, как и в Саранске?

С точки зрения отбора в сборную едва ли, так как Щербакова, Трусова и Косторная явно превосходят всех остальных участниц первенства. Удивительно, но наиболее слабым звеном в трио выглядит чемпионка страны среди взрослых 14-летняя Щербакова, у которой далеко не так стабильно, как у Трусовой, получаются четверные прыжки плюс иногда случаются серьезные ошибки в короткой программе. Однако для того, чтобы на пьедестал, как, например, в финале юниорского «Гран-при», попала Канышева, должно произойти что-то серьезное. При наличии спорной ситуации симпатии судей будут все-таки на стороне Щербаковой, которая, вероятнее всего, в следующем сезоне будет выступать уже на взрослом уровне.

Что касается конкуренции учениц Тутберидзе между собой, то здесь предсказать что-либо сложно. Косторная традиционно будет рассчитывать на красоту элементов и их качество, а ее одногруппницы — на четверные прыжки и риск. В прошлом сезоне сложность программ Трусовой всегда брала верх над надежным контентом Косторной. В текущем сезоне Алена неожиданно обошла Александру в финале «Гран-при», а вернувшаяся после травмы Щербакова — на чемпионате страны.

Расписание турнира

2 февраля, суббота

12.00. Юноши. Короткая программа

15.30. Девушки. Короткая программа

18.15. Танцы на льду. Ритм-танец.

3 февраля, воскресенье

12.00. Юноши. Произвольная программа

15.15. Пары. Короткая программа

17.15. Девушки. Произвольная программа.