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19:06 (мск), источник: ТАСС

Косторная лидирует после короткой программы на юниорском чемпионате России

ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Перми.

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Источник: РИА "Новости"

15-летняя спортсменка набрала 79,97 балла. Второй стала Анна Щербакова (77,17), третьей — Анастасия Тараканова (73,53).

Александра Трусова заняла седьмое место (69,55).

Косторная показала свой лучший результат в короткой программе за всю карьеру, предыдущим рекордом спортсменки были 76,32 балла. Щербакова также показала лучший результат в карьере. На чемпионате России, прошедшем 19—23 декабря прошлого года в Саранске, она набрала в короткой программе 74,09 балла.

На чемпионате России Щербакова стала первой, Трусова — второй, Косторная — третьей.

Соревнования продолжатся в воскресенье произвольной программой у юниоров и юниорок. Чемпионат России завершится 4 февраля.

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