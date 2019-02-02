Косторная лидирует после короткой программы на юниорском чемпионате России

Косторная показала свой лучший результат в короткой программе за всю карьеру, предыдущим рекордом спортсменки были 76,32 балла. Щербакова также показала лучший результат в карьере. На чемпионате России, прошедшем 19—23 декабря прошлого года в Саранске, она набрала в короткой программе 74,09 балла.