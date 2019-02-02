Косторная лидирует после короткой программы на юниорском чемпионате России
ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Перми.
ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Перми.
15-летняя спортсменка набрала 79,97 балла. Второй стала Анна Щербакова (77,17), третьей — Анастасия Тараканова (73,53).
Александра Трусова заняла седьмое место (69,55).
Косторная показала свой лучший результат в короткой программе за всю карьеру, предыдущим рекордом спортсменки были 76,32 балла. Щербакова также показала лучший результат в карьере. На чемпионате России, прошедшем
На чемпионате России Щербакова стала первой, Трусова — второй, Косторная — третьей.
Соревнования продолжатся в воскресенье произвольной программой у юниоров и юниорок. Чемпионат России завершится 4 февраля.