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19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александра Трусова превзошла мировые рекорды Медведевой и Загитовой

Чемпионка мира среди юниоров 2018 года Александра Трусова в произвольной программе на первенстве России среди юниоров Перми получила за свой прокат 164,44 балла.

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Источник: РИА "Новости"

14-летняя спортсменка показала абсолютно безошибочное катание, выполнив два прыжка в четыре оборота, один из которых в каскаде.

Результат Трусовой превышает не только мировой рекорд, который принадлежит Алине Загитовой (158,50 балла, 28 сентября 2018 года), но и абсолютно лучший исторический рекорд Евгении Медведевой (160,46 балла, 20.04.2017).

Однако результат ученицы Этери Тутберидзе не будет включен в списки рекордов, так как Международный союз конькобежцев не учитывает в качестве рекордов баллы, полученные на национальных стартах.

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