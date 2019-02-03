Александра Трусова превзошла мировые рекорды Медведевой и Загитовой
Чемпионка мира среди юниоров 2018 года Александра Трусова в произвольной программе на первенстве России среди юниоров Перми получила за свой прокат 164,44 балла.
Чемпионка мира среди юниоров 2018 года Александра Трусова в произвольной программе на первенстве России среди юниоров Перми получила за свой прокат 164,44 балла.
14-летняя спортсменка показала абсолютно безошибочное катание, выполнив два прыжка в четыре оборота, один из которых в каскаде.
Результат Трусовой превышает не только мировой рекорд, который принадлежит Алине Загитовой (158,50 балла, 28 сентября 2018 года), но и абсолютно лучший исторический рекорд Евгении Медведевой (160,46 балла, 20.04.2017).
Однако результат ученицы Этери Тутберидзе не будет включен в списки рекордов, так как Международный союз конькобежцев не учитывает в качестве рекордов баллы, полученные на национальных стартах.