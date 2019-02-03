Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл первенство России
Даниил Самсонов опередил в Перми ребят, которые на несколько лет старше его.
Даниил Самсонов опередил в Перми ребят, которые на несколько лет старше его.
Первенство России среди юниоров. Юноши
1. Самсонов — 249,33 балла. 2. Гуменник — 236,72. 3. Савосин — 229,52. 4. Ерохов — 225,34.
Победителем юниорского первенства России стал 13-летний Даниил Самсонов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный». Он выиграл и короткую, и произвольную программы, в сумме почти на 13 баллов опередив занявшего второе место Петра Гуменника.
«Я не обращал внимание на то, что соперники на этом чемпионате прилично старше — они в той же возрастной категории, что и я. Я работаю около пяти часов на катке, отдыхаю в машине — мама возит меня на занятия каждый день. Мы всегда обсуждаем с ней то, чего я хочу — моя мечта это Олимпийские игры, и желательно неоднократно. Тутберидзе? Мне кажется самая главная черта Этери Георгиевны в том, что она никого не заставляет работать — спортсмен должен хотеть работать и добиваться результата сам», — приводит слова Самсонова ТАСС.
Таким образом, ученики Тутберидзе стали победителями первенства России в обоих одиночных разрядах — и среди юношей, и среди девушек. При этом Самсонов единственный из всех участников произвольной программы пошел самый сложный из исполняемых в фигурном катании прыжков — четверной лутц — и сделал его, пусть и с помаркой (арбитры заминусовали элемент на 1,65 балла). В этом возрасте четверной лутц успешно приземлял только
Самсонова похвалил даже олимпийский чемпион Евгений Плющенко. «Я очень доволен, как откатал Самсонов. Отличный мальчик. Просто супер! Вундеркинд, умница. Его победа — по делу. С мальчишками попроще, чем с девчонками, поэтому я думаю, что Самсонов сохранит свой арсенал спустя время», — приводит его слова РИА «Новости».
Правда, Самсонов не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет с 4 по 10 марта в Загребе. По правилам ISU юниорами считаются спортсмены, достигшие 13-летнего возраста на 1 июля того года, когда начинается сезон. Самсонову немного не повезло — он родился 13 июля.
Победа Самсонова дает очередной повод задаться и таким вопросом — а способна ли Тутберидзе добиваться больших успехов не только в женском, но и в мужском одиночном катании? Ведь в «Хрустальном» занимаются и те, и другие, но знаменита тренер прежде всего своими победами с девушками. Вот только ответа на него успех Самсонова не дает, да и не может дать.
Что касается Питкеева, то спустя год после своей победы на юниорском первенстве он стал бронзовым призером взрослого чемпионата страны и поехал на чемпионат Европы, осенью 2015-го стал вторым на «Гран-при» России, но его дальнейшую карьеру сломала травма спины.
А,
Пока среди учеников Тутберидзе на взрослом уровне наиболее успешно и стабильно выступает 23-летний Морис Квителашвили, чьи лучшие достижения — 2-е место на «Гран-при России» в этом сезоне и 6-е место на ЧЕ-2017.
Говорить же о перспективах Самсонова можно будет года через три. В конце концов, его победа в Перми — еще и показатель состояния мужского одиночного катания в России.