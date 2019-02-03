Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию

Источник: РИА "Новости"

14-летняя подопечная Этери Тутберидзе в произвольной программе набрала 164,44 балла, что стало лучшим результатом. По сумме двух программ она набрала 233,99 балла. Второе место заняла Алена Косторная (230,79), третьей стала Анна Щербакова (223,79).

В произвольной программе Трусова показала баллы выше мирового рекорда, принадлежащего Алине Загитовой — 158,50. Данный результат не будет зафиксирован Международным союзом конькобежцев (ISU), который фиксирует рекордные результаты только на соревнованиях под своей эгидой.

На чемпионате России 2019 года, прошедшем в Саранске, тройка призеров была той же, тогда первое место заняла Щербакова, второй стала Трусова, а третьей — Косторная.

Ранее в воскресенье завершилась короткая программа в парном катании, после которой лидирует дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с результатом 72,44 балла. Второе место занимают Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (68,52), третье — Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (64,04).