Четверное чудо Трусовой. Она выдала суперпрокат

Источник: Спорт-Экспресс

Первенство России. Девушки. Итог

1. Александра Трусова — 233,99

2. Алена Косторная — 230,79

3. Анна Щербакова — 223,97

4. Ксения Синицына — 212,78

5. Анна Тарусина — 206,13

6. Виктория Васильева — 203,58

7. Анастасия Тараканова — 201,79

8. Виктория Сафонова — 191,45

9. Анна Фролова — 186,13

10. Дарья Усачева — 181,89

11. Алена Канышева — 180,38

12. Анастасия Костюк — 179,92

13. Мария Смирнова — 179,18

14. Анастасия Шаботова — 168,45

15. Ева Кобзарь — 168,22

16. Николь Вайткус — 156,49

17. Мария Павлова — 156,35

18. Мария Дмитриева — 155,50.

Падение Александры Трусовой в короткой программе с тройного риттбергера в каскаде с тройным лутцем, отбросившее ее сразу на седьмое место, заставляло с особым напряжением следить за ее произвольной программой. Справится ли с четверными прыжками, не имея права на падения, сколько их будет, и вообще, возможна ли ситуация, что спортсменка, уже вошедшая в историю, может не попасть в трио лучших на первенстве России? Или напротив, это будет мощный камбэк? Прокат Трусовой получился убийственным: два четверных тулупа подряд: сначала в каскаде, а затем сольно, каскад из тройных лутца и риттбергера, не покорившийся в короткой, и еще один «3−3».

Четверной минимум

Даже с учетом того, что турнир домашний, ее 92,68 балла за технику, 164,44 за произвольную и суммарные 233,99 — на 4,28 выше, чем на взрослом чемпионате страны, выглядели серьезным барьером для соперниц. Да, ISU не учитывает в своей статистике оценки на внутренних турнирах, и совершенно справедливо, но 164,44 балла — это мировой рекорд. Тренеры фигуристки Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков встретили результат сдержанно, хотя по лицу Трусовой несколько раз скользнула ее фирменная скромно-смущенная улыбка. Ведь для нее исполненный контент был неким минимумом, ведь помимо четверного тулупа у нее в арсенале есть также четверные сальхов и лутц.

Безусловно, кто-то, посмотрев программы Трусовой и сравнив их с выступлением той же Аленой Косторной, воскликнет: «Но здесь же явный перекос в сторону техники, а где же красивое катание, линии и выразительность?» Но что поделать, если фигуристке действительно интереснее сложнейшие прыжки, чем вращения и дорожки, о чем она сама уже несколько раз говорила. Более того, на взрослом чемпионате России в Саранске она посетовала, что пока не освоила тройной аксель.

Разные дороги и гонка вооружений

С этой позиции то, что они с Косторной тренируются у одного наставника, не укладывается в голове. Ведь это совершенно противоположные пути: доведение до идеала и отшлифовка каждого элемента с одной стороны и покорение четверных вершин, изменение реальности женского одиночного катания с другой. К слову, месяц, прошедший со взрослого чемпионата России до первенства в Перми, показал, что по пути усложнения контента идут не только наши фигуристки: 13-летняя Алиса Лю выиграла чемпионат США с двумя тройными акселями в произвольной программе, а победительница декабрьского финала «Гран-при» японка Рика Кихира исполнила на тренировке четверные сальхов и тулуп.

Косторная, каждый день бок о бок тренируясь с одногруппницами, исполняющими четверные прыжки, идет своим путем. Не имея в арсенале сложных каскадов, она завораживает и притягивает к себе зрителя, создавая магию на льду. Это ощущение не покидало и по ходу проката произвольной программы Косторной на пермском льду, не зря фигуристке набросали на лед множество игрушек, а также огромного белого медведя. «Абсолютно взрослое катание», — сказал о ее прокате Алексей Ягудин.

Однако красота против космической техники была бессильна: разница с Трусовой составила в этой части составила почти 17 баллов, в итоге Косторная финишировала второй. Хотя у завершавшей соревнования Анны Щербаковой, ставшей победительницей взрослого чемпионата страны, были все шансы оформить вторую победу подряд. Однако в этот раз четверной лутц завершился падением, в результате чего Анна, великолепно исполнившая оставшуюся часть программы, финишировала третьей. В Загребе на юниорском чемпионате мира любителей фигурного катания ждет еще одно непредсказуемое противостояние этого чудесного трио. Пока каждая из девушек выиграла по одному турниру, в котором они все вместе участвовали: Косторная была первой в финале «Гран-при», Щербакова — на взрослом чемпионате России, Трусова — на юниорском первенстве в Перми.

Тараканова не сдюжила

Непросто пришлось в Перми и Анастасии Таракановой, тренирующейся сейчас в академии Евгения Плющенко. После короткой программы фигуристка неожиданно занимала третье место и явно была настроена бороться до последнего за место на пьедестале. Однако одного падения было достаточно, чтобы не только лишить ее шансов на медаль, но и отбросить на итоговое седьмое место. Уже второй раз эмоциональной и яркой фигуристке не удается отобраться на юниорский чемпионат мира, и уход от Тутберидзе не смог помочь ей в этом.