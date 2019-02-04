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11:39 (мск), источник: ТАСС

Тренер Глейхенгауз: Тутберидзе воспитывает спортсменов с характером, отсюда и результаты

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Российский тренер Этери Тутберидзе воспитывает спортсменов-максималистов, что ее ученики и продемонстрировали на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Перми. Таким мнением с ТАСС поделился тренер группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

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Источник: РИА "Новости"

На первенстве России в Перми воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал в женском одиночном катании — первое место заняла Александра Трусова, второе — Алена Косторная, третьей стала Анна Щербакова.

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Эти же спортсменки в конце декабря заняли весь пьедестал на взрослом чемпионате страны, куда допускаются фигуристки, достигшие 14 лет. В мужском одиночном катании победил один из самых юных участников турнира — 13-летний Даниил Самсонов, показавший сумму баллов, соответствующую четвертому месту взрослого чемпионата России.

«Откуда такие результаты? Наши спортсмены — максималисты, мы прививаем им это качество, чтобы они продолжали двигаться к успеху, — рассказал Глейхенгауз. — Они уверены в себе и позитивны. Их умение, их силы, вложенные в тренировочный процесс, позволяют им сегодня быть лучшими».

Наш Даня совсем юный, и нам хочется, чтобы он еще долго радовал нас своим катанием. Да и вся страна ждет таких фигуристов, как Ягудин и Плющенко.
Даниил Глейхенгауз

Ранее в беседе с ТАСС Самсонов рассказал, что сила Тутберидзе в том, что она никого не заставляет работать. «Это действительно так, — отметил Глейхенгауз. — Да, мы действительно требовательны к нашим ученикам, но мы любим и переживаем за каждого, живем их жизнями. А СМИ зачем-то ищут в нашей работе то, чего нет — будьте добрее».

«Наш Даня совсем юный, и нам хочется, чтобы он еще долго радовал нас своим катанием. Да и вся страна ждет таких фигуристов, как Ягудин и Плющенко. Он для нас до сих пор загадка — не особо разговорчивый, собранный, очень требовательный к себе, стремится быть лучше день ото дня. Да, характер непростой, но ведь в этом и есть смысл нашей работы — понимать друг друга», — подчеркнул Глейхенгауз.

«Для успеха нужен характер, иначе в ответственный момент ты не сможешь показать свой максимум. Тот же Даня, шел лидером после короткой программы — это такое давление, которое не все выдерживают, а он справился, смог, устоял. У нас и еще ребята есть — Арсений Федотов, Николай Колесников, так что работаем, движемся вперед», — заключил тренер.

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