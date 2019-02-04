Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21:00
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Аталанта
Хоккей. НХЛ
5.02
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
5.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
5.02
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
14:34 (мск), источник: Р-Спорт

Шевченко и Еременко победили в танцах на льду на юниорском ЧР в Перми

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Софья Шевченко и Игорь Еременко выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Перми.

Наверх

В субботу танцевальные дуэты представили ритм-танец, а в понедельник — произвольный танец. По сумме двух прокатов Шевченко и Еерменко набрали 184,97 балла.

Второе место заняли Арина Ушакова/Максим Некрасов (180,80). Тройку призеров замкнули Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (176,85).

 Плющенко: Волков не оскорблял Тутберидзе, а рассказал правду
Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок
Медведева примет участие в финале Кубка России
Экс-чемпион UFC вызвал Макгрегора на бой
Умер четырехкратный чемпион ОИ в прыжках на лыжах с трамплина
Юниорская сборная России по биатлону провалила чемпионат мира
СМИ: Переизбрание Инфантино в ФИФА поддержали 196 федераций
Головин вошел в символическую сборную 23-го тура лиги 1
Угадай, кто: спортсмены примерили образы выдающихся личностей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь