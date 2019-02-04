Шевченко и Еременко победили в танцах на льду на юниорском ЧР в Перми
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Софья Шевченко и Игорь Еременко выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Перми.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Софья Шевченко и Игорь Еременко выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Перми.
В субботу танцевальные дуэты представили
Второе место заняли Арина Ушакова/Максим Некрасов (180,80). Тройку призеров замкнули Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (176,85).