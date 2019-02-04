Алиев выступит в Финале Кубка России с новой короткой программой

Алиев, занявший на Олимпийских играх в Пхенчхане и чемпионате мира прошлого сезона седьмые места, на декабрьском чемпионате России в Саранске стал пятым и не отобрался в состав российской команды для участия в чемпионате Европы в Минске. Россияне на европейском первенстве показали следующие результаты: Александр Самарин стал вторым, Михаил Коляда — пятым, Максим Ковтун — 14-м.

«Мы попробовали в подготовке к Финалу Кубка России через творчество обновить и настроение Димы, и видение тренировочного процесса, — рассказал Рукавицын, объясняя причину смены короткой программы. — И мне кажется, именно через творчество у него произошел эмоциональный всплеск. Дима вышел в положительном смысле на другой эмоциональный уровень».

«Программа называется “Полуночный блюз”, — продолжил тренер. — Мы очень давно хотели поставить Диме именно блюз, наконец-то воплотили эту идею в жизнь. Мне кажется, блюз очень хорошо ему подходит, Дима чувствует эту музыку, она ему нравится. Основу программы, музыку и стилистику ставила Ольга Глинка, а дорожку шагов, как обычно, Валентин Молотов».

По словам Рукавицына, в процессе подготовки к Финалу Кубка России контент в произвольной программе был усложнен. «В период подготовки к Финалу Кубка России Дима выступит на нескольких шоу Ильи Авербуха, обкатает на зрителях новую программу. В Воронеже он ее уже показал, специалисты и зрители приняли программу очень хорошо. На этих шоу Дима демонстрирует программу, не упрощая ее», — подчеркнул тренер.