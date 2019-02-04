Фигурист Ковтун не планирует выступать в финале Кубка России
ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Фигурист Максим Ковтун не намерен участвовать в финале Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде
ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Фигурист Максим Ковтун не намерен участвовать в финале Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде
Ковтун в декабре 2017 года временно прервал выступления на соревнованиях. В ноябре 2018 года фигурист принял участие в турнире в Таллине, а в декабре стал чемпионом России в четвертый раз в карьере. На чемпионате Европы, прошедшем в Минске с 21 по 27 января, россиянин, допустив падения в короткой и произвольной программах, занял итоговое 16-е место.
«В финале Кубка России участвовать я не планировал. Я готовлюсь к Универсиаде», — сказал 23-летний фигурист.
Соревнования фигуристов в рамках Универсиады — 2019 в Красноярске состоятся
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал ТАСС, что кандидаты в сборную России на чемпионат мира, который пройдет в Японии