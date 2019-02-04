Фигурист Ковтун не планирует выступать в финале Кубка России

Ковтун в декабре 2017 года временно прервал выступления на соревнованиях. В ноябре 2018 года фигурист принял участие в турнире в Таллине, а в декабре стал чемпионом России в четвертый раз в карьере. На чемпионате Европы, прошедшем в Минске с 21 по 27 января, россиянин, допустив падения в короткой и произвольной программах, занял итоговое 16-е место.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал ТАСС, что кандидаты в сборную России на чемпионат мира, который пройдет в Японии 18—24 марта , будут определяться с учетом результатов выступлений на чемпионате Европы, отбор резервистов будет происходить на основе выступлений в финале Кубка России и на Универсиаде. Согласно регламенту, сборная России на чемпионат мира сможет выставить три спортивных пары, два дуэта в танцах на льду, а также по три спортсмена в одиночном катании у мужчин и женщин.