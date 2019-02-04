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14:31 (мск), источник: Р-Спорт

Плющенко: Нам с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что ему нравятся телекомментарии его давнего соперника, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, с которым он готов помириться.

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Конфликты между спортсменами начались после того, как Ягудин ушел в 1998 году от тренера Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Плющенко тренировался у Мишина непрерывно после переезда в детстве из Волгограда в Санкт-Петербург и до окончания карьеры. Ныне Ягудин комментирует соревнования по фигурному катанию на Первом канале.

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«Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю «полюбливать». Конечно, в качестве комментатора, а не в плане «мужской дружбы». Если эта история будет продолжаться в таком же ключе, то я его прямо «залюблю», — сказал Плющенко по телефону.

На вопрос о том, не стоит ли Ягудину и Плющенко, наконец, пожать руки и забыть прежние конфликты, собеседник агентства ответил так: «Давно пора. Я же войн никаких не начинал. Не я же начинал на Олимпийских играх бегать по журналистам и кричать… Я же никогда в жизни этого не начинал. Я делал свою работу. А когда меня кусают, я тоже бываю злым».

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