Плющенко: Нам с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки

Конфликты между спортсменами начались после того, как Ягудин ушел в 1998 году от тренера Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Плющенко тренировался у Мишина непрерывно после переезда в детстве из Волгограда в Санкт-Петербург и до окончания карьеры. Ныне Ягудин комментирует соревнования по фигурному катанию на Первом канале.

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«Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю «полюбливать». Конечно, в качестве комментатора, а не в плане «мужской дружбы». Если эта история будет продолжаться в таком же ключе, то я его прямо «залюблю», — сказал Плющенко по телефону.