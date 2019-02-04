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15:08 (мск), источник: Р-Спорт

Мишина и Галлямов победили в парном катании на ЧР среди юниоров

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Спортивная пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержала победу на чемпионате России среди юниоров, который проходил в Перми.

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В понедельник Мишина и Галямов получили за прокат произвольной программы 127,04 балла и заняли итоговое первое место, набрав в сумме 199,48 балла.

Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, в активе которых по сумме двух прокатов 195,92 балла. Замкнули тройку Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, набравшие в сумме 194,90 балла.

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