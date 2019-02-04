Мишина и Галлямов победили в парном катании на ЧР среди юниоров
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Спортивная пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержала победу на чемпионате России среди юниоров, который проходил в Перми.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Спортивная пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержала победу на чемпионате России среди юниоров, который проходил в Перми.
В понедельник Мишина и Галямов получили за прокат произвольной программы 127,04 балла и заняли итоговое первое место, набрав в сумме 199,48 балла.
Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, в активе которых по сумме двух прокатов 195,92 балла. Замкнули тройку Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, набравшие в сумме 194,90 балла.