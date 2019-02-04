Медведева едет на Кубок России. Что это значит?

Источник: Спорт-Экспресс

В список участников финала Кубка России по фигурному катанию, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде, включена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Для нее это самый реальный шанс отобраться на чемпионат мира в Сайтаму, хотя после чемпионата России в Саранске казалось, что сезон для нее завершен.

Медведевой дали еще один шанс

О приезде Медведевой в Великий Новгород агентству ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Это означает только одно. Именно на финале Кубка России у спортсменов будет последняя возможность отобраться на чемпионат мира в Сайтаму. Именно у тех, кто этого права себе пока не гарантировал.

Евгения Медведева на чемпионате России в Саранске заняла седьмое место, четвертое среди взрослых фигуристок, и на чемпионат Европы в Минск не попала. Ее канадский тренер Брайан Орсер в столицу Белоруссии приезжал. Он рассказал, что его подопечная после практически месяца пребывания в России вернулась в Канаду и приступила к тренировкам.

Орсер признался, что у Евгении были проблемы со спиной, и в Москве после чемпионата страны она успела пройти обследование. Канадский наставник заявил в Минске, что если последует приглашение от федерации (ФФККР) на чемпионат мира, он и Медведева будут к этому готовы. После ухода от Этери Тутберидзе фигуристку в нынешнем сезоне преследуют неудачи, но она не теряет присутствия духа.

Свой последний шанс Евгения получила на Кубке России — на соревнованиях, которые традиционно считались местом выступления фигуристов «второй волны», не входящих в элиту и в первый состав национальной команды. Теперь главное — правильно использовать новую возможность спасти сезон. Скорее всего, вопросов с акклиматизацией не будет, Евгения достаточно опытная спортсменка, а Орсер слишком опытный тренер, чтобы не попасться в эту ловушку. Вопрос в другом, кто еще приедет в Великий Новгород?

Где выступит Туктамышева?

Например, будет ли участвовать в финале Кубка России Елизавета Туктамышева? Бронзовый призер финала «Гран-при», фигуристка с тройным акселем, пропустившая чемпионат страны из-за болезни. На этой неделе Туктамышева поедет на «челленджер» в словенскую Любляну. Для нее это будет первый турнир после выздоровления.

Если Туктамышева откатается в Любляне неудачно, то финал Кубка страны станет для нее еще одним шансом побороться за место в сборной. А если ученица Алексея Мишина все сделает здорово, то зачем ей тогда еще один старт в течение короткого времени?

Профессор Мишин еще перед стартом чемпионата Европы говорил, что по итогам турнира в составе женской сборной произойдет одна или две замены. В любом случае финал Кубка России может превратиться в настоящую рубку за путевку (и) в Сайтаму. Вдруг федерация решит устроить прямой отбор между всеми претендентками на поездку?

Представляете, еще один турнир с участием всех сильнейших фигуристок страны за месяц до старта чемпионата мира. Хотя вероятность этого ничтожна. Скорее всего, замена в команде будет одна, а в Великом Новгороде определится, кому достанется эта путевка. Первые две практически застолбили за собой Софья Самодурова и Алина Загитова.

Будут ли отбираться Коляда и Ковтун?