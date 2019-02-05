Победительница Загитовой идет за новым титулом. Прыгнет ли она четверной?

Источник: Спорт-Экспресс

7 февраля поздно вечером по московскому времени в Анахайме стартует чемпионат четырех континентов — аналог первенства Европы для фигуристов из Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. По составу участников и уровню конкуренции в каждом из видов программы турнир обещает быть даже более интересным, чем завершившиеся в конце января соревнования в Минске. Ну и, в конце концов, интересно посмотреть, в какой форме находятся конкуренты россиян перед мартовским чемпионатом мира. Рассказываем о главных звездах и интригах турнира в Анахайме.

Женщины. Что покажет Кихира?

Наверняка основное внимание массовой российской публики будет обращено на соревнования одиночниц. По волне понятным причинам. Ну, а главным объектом наблюдений станет победительница финала «Гран-при» и главное открытие этого сезона Рика Кихира.

В конце декабря она проиграла чемпионат Японии, уступив титул Каори Сакамото. После короткой программы 16-летняя фигуристка была только 5-й, сорвав фирменный тройной аксель, но сумела подняться на 2-е место благодаря чисто исполненной произвольной.

А буквально неделю назад в сети появилось видео, как Кихира не тренировке учится делать четверные прыжки — она чисто приземлила тулуп и сальхов.

Хотя в Анахайме она точно их исполнять не будет — это, скорее, работа с прицелом на будущий сезон. Ну и способ психологического давления на конкурентов. Но вообще, фигуристка, владеющая и четверными прыжками, и тройным акселем — это что-то убийственное.

Очевидно, Кихира — главный фаворит турнира. Если, конечно, не сорвет тройной аксель в короткой или произвольной программе. Конкурентки с радостью воспользуются ее оплошностями — в первую очередь Сакамото, добившаяся в этом сезоне серьезного прогресса.

Интересная и чем-то похожая на российскую сложилась ситуация в сборной США. Дело в том, что чемпионат страны выиграла 13-летняя Алиса Лю — девушка, сделавшая два тройных акселя в произвольной программе, а четвертой стала 15-летняя Ханна Харелл. Обе еще не могут выступать во взрослых соревнованиях, поэтому квоту пришлось заполнять занявшей пятое место Тин Куи.

За кем следить: Рика Кихира, Каори Сакамото, Маи Михара (все — Япония), Брэди Теннелл (США) Лим Ен Су (Корея), Элизабет Турсынбаева (Казахстан).

Мужчины. Без дуэли Чена и Уно

В конце января Нэтан Чен в третий раз подряд выиграл чемпионат США, опередив ближайшего соперника — Винсента Чжоу — почти на 60 баллов: 342,22 против 284,01. Но в Анахайме 19-летний фигурист не выступит, сосредоточившись на подготовке к чемпионату мира.

Жаль, потому что зрители не увидят очередной раунд его дуэли с Шомой Уно. Они устроили красивое представление в финале «Гран-при», и тогда сильнее оказался Чен. В его отсутствие японец — основной фаворит и может, наконец-то, выиграть свой первый большой международный титул. Потому что пока Уно при всем своем таланте и техническом арсенале выступает в амплуа вечно второго — он стал вторым на Олимпииаде-2018, дважды брал серебро на чемпионатах мира и в финале «Гран-при», в прошлом году стал вторым на «Четырех континентах»…

Впрочем, конкурировать с японцем способен Боян Цзин — действующий победитель турнира. Китаец владеет богатым арсеналом четверных прыжков и в хороший день способен соперничать с лучшими — две бронзы чемпионатов мира (2016 и 2017) тому доказательство. Правда, в этом сезоне хороших дней у Бояна почти не было — он завалил серию «Гран-при», став 5-м на этапе в Финляндии и 9-м во Франции. С другой стороны, черная полоса не может длиться вечно.

За кем следить: Шома Уно, Кадзуки Томоно (оба — Япония), Винсент Чжоу, Джейсон Браун (оба — США), Киган Мессинг (Канада), Боян Цзин (Китай).

Пары. Возвращение китайских чемпионов

Главное событие в турнире спортивных пар — возвращение на большой лед чемпионов мира-2017 и серебряных призеров Игр-2018 Суй Вэньцзин и Хань Цуна. Китайская пара не выступала с Олимпиады в Пхенчхане, пропустив первую часть сезона.

Говорят, что причина подобной избирательности — состояние здоровья. В 2016 году Суй Вэньцзин перенесла тяжелую травму, ударившись головой об лед после четверного выброса — она даже слепла на один глаз. Китайская федерация очень хочет, чтобы пара выступила на домашней Олимпиаде-2022 в Пекине, а для этого желательно, чтобы у нее было не больше трех стартов в год — иначе есть риск, что не дотянут.

Главные конкуренты Суй Вэньцзин и Хань Цуна — соотечественники Чен Пен и Ян Цзин, занявшие второе место в финале «Гран-при» в этом сезоне.

За кем следить: Суй Вэньцзин/Хань Цун, Чен Пен/Ян Цзин (обе — Китай), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).

Танцы. Американо-канадская битва

Когда-то танцы были исконно российским видом, в более широкой перспективе — европейским. В последнее же время лидерство в этом виде захватили США и Канада, а гениальные французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — скорее исключение из правил. Поэтому соревнования в этом виде будут в Анахайме едва ли не самыми интересными и конкурентными.

Опять же, интересно еще раз посмотреть, как сильнейшие североамериканские дуэты будут выглядеть на фоне россиян как в плане прокатов, так и в плане баллов, которые они за них будут получать.

За кем следить: Пайпер Жиль/Поль Пуарье, Лоренс Фурнье Бедри/Николай Серенсен, Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (все — Канада), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью, Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (все — США).

Расписание турнира

7 февраля

23.30*. Женщины. Короткая программа.

8 февраля

4.30. Мужчины. Короткая программа

22.45. Пары. Короткая программа.

9 февраля

2.00. Танцы. Ритм-танец

6.00. Женщины. Произвольная программа.

10 февраля

1.00. Пары. Произвольная программа

6.00. Мужчины. Произвольная программа.

11 февраля

0.00. Танцы. Произвольный танец

5.00. Показательные выступления.