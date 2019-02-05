Победительница Загитовой идет за новым титулом. Прыгнет ли она четверной?
Конкуренты российских фигуристов соберутся в США.
Конкуренты российских фигуристов соберутся в США.
7 февраля поздно вечером по московскому времени в Анахайме стартует чемпионат четырех континентов — аналог первенства Европы для фигуристов из Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. По составу участников и уровню конкуренции в каждом из видов программы турнир обещает быть даже более интересным, чем завершившиеся в конце января соревнования в Минске. Ну и, в конце концов, интересно посмотреть, в какой форме находятся конкуренты россиян перед мартовским чемпионатом мира. Рассказываем о главных звездах и интригах турнира в Анахайме.
Наверняка основное внимание массовой российской публики будет обращено на соревнования одиночниц. По волне понятным причинам. Ну, а главным объектом наблюдений станет победительница финала «Гран-при» и главное открытие этого сезона Рика Кихира.
В конце декабря она проиграла чемпионат Японии, уступив титул Каори Сакамото. После короткой программы 16-летняя фигуристка была только 5-й, сорвав фирменный тройной аксель, но сумела подняться на 2-е место благодаря чисто исполненной произвольной.
А буквально неделю назад в сети появилось видео, как Кихира не тренировке учится делать четверные прыжки — она чисто приземлила тулуп и сальхов.
Хотя в Анахайме она точно их исполнять не будет — это, скорее, работа с прицелом на будущий сезон. Ну и способ психологического давления на конкурентов. Но вообще, фигуристка, владеющая и четверными прыжками, и тройным акселем — это
Очевидно, Кихира — главный фаворит турнира. Если, конечно, не сорвет тройной аксель в короткой или произвольной программе. Конкурентки с радостью воспользуются ее оплошностями — в первую очередь Сакамото, добившаяся в этом сезоне серьезного прогресса.
Интересная и
За кем следить: Рика Кихира, Каори Сакамото, Маи Михара (все — Япония), Брэди Теннелл (США) Лим Ен Су (Корея), Элизабет Турсынбаева (Казахстан).
В конце января Нэтан Чен в третий раз подряд выиграл чемпионат США, опередив ближайшего соперника — Винсента Чжоу — почти на 60 баллов: 342,22 против 284,01. Но в Анахайме 19-летний фигурист не выступит, сосредоточившись на подготовке к чемпионату мира.
Жаль, потому что зрители не увидят очередной раунд его дуэли с Шомой Уно. Они устроили красивое представление в финале «Гран-при», и тогда сильнее оказался Чен. В его отсутствие японец — основной фаворит и может,
Впрочем, конкурировать с японцем способен Боян Цзин — действующий победитель турнира. Китаец владеет богатым арсеналом четверных прыжков и в хороший день способен соперничать с лучшими — две бронзы чемпионатов мира (2016 и 2017) тому доказательство. Правда, в этом сезоне хороших дней у Бояна почти не было — он завалил серию «Гран-при», став 5-м на этапе в Финляндии и 9-м во Франции. С другой стороны, черная полоса не может длиться вечно.
За кем следить: Шома Уно, Кадзуки Томоно (оба — Япония), Винсент Чжоу, Джейсон Браун (оба — США), Киган Мессинг (Канада), Боян Цзин (Китай).
Главное событие в турнире спортивных пар — возвращение на большой лед чемпионов мира-2017 и серебряных призеров Игр-2018 Суй Вэньцзин и Хань Цуна. Китайская пара не выступала с Олимпиады в Пхенчхане, пропустив первую часть сезона.
Говорят, что причина подобной избирательности — состояние здоровья. В 2016 году Суй Вэньцзин перенесла тяжелую травму, ударившись головой об лед после четверного выброса — она даже слепла на один глаз. Китайская федерация очень хочет, чтобы пара выступила на домашней Олимпиаде-2022 в Пекине, а для этого желательно, чтобы у нее было не больше трех стартов в год — иначе есть риск, что не дотянут.
Главные конкуренты Суй Вэньцзин и Хань Цуна — соотечественники Чен Пен и Ян Цзин, занявшие второе место в финале «Гран-при» в этом сезоне.
За кем следить: Суй Вэньцзин/Хань Цун, Чен Пен/Ян Цзин (обе — Китай), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).
Опять же, интересно еще раз посмотреть, как сильнейшие североамериканские дуэты будут выглядеть на фоне россиян как в плане прокатов, так и в плане баллов, которые они за них будут получать.
За кем следить: Пайпер Жиль/Поль Пуарье, Лоренс Фурнье Бедри/Николай Серенсен, Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (все — Канада), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью, Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (все — США).
Расписание турнира
7 февраля
23.30*. Женщины. Короткая программа.
8 февраля
4.30. Мужчины. Короткая программа
22.45. Пары. Короткая программа.
9 февраля
2.00. Танцы. Ритм-танец
6.00. Женщины. Произвольная программа.
10 февраля
1.00. Пары. Произвольная программа
6.00. Мужчины. Произвольная программа.
11 февраля
0.00. Танцы. Произвольный танец
5.00. Показательные выступления.
* — время московское.