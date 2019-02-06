«Далеко от зоны комфорта»: хореограф объяснил неудачи Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Знаменитый хореограф Сандра Безик, ставившая перед сезоном короткую программу Евгении Медведевой, побывала в гостях у Youtube-канала TSL, посвященного фигурному катанию, и рассказала подробности о переезде россиянки в Канаду и ее первых шагах в группе Брайана Орсера.

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В начале разговора о Медведевой Безик спрашивали о поставленной ей короткой программе, с которой Евгения провела большую часть сезона и выступала не слишком удачно.

«Когда летом мы выбрали этот фрагмент для короткой программы (Orange Coloured Sky в исполнении Натали Коул. — “Газета.Ru”), Жене музыка понравилась, и это действительно соответствовало тому настроению, в котором она находилась, — рассказала Безик. — Она была яркой и радостной. Она радовалась жизни, радовалась изменениям и фактически хотела сделать что-то большее, что отличало бы ее от привычного состояния. Так что мы действительно думали, что такие изменения можно воплотить в жизнь. Нам было очень здорово с Евгенией, она была игривой и зажигательной, преображалась на каждой тренировке. Она жила в этой программе. Однако по ходу сезона стало ясно, что такой образ был слишком далек от ее зоны комфорта».

Напомним, что Медведева в сезоне-2018/19 не слишком удачно выступила уже на контрольных прокатах в Москве, а затем не смогла выиграть ни одного официального соревнования.

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 не поднялась выше третьего места на этапах Гран-при и не сумела пробиться в финал соревнования, которое ранее дважды выигрывала в своей карьере.

Евгения чувствовала себя неуверенно в короткой программе и незадолго до чемпионата России приняла решение заменить постановку Безик.

В Саранске она уже каталась под музыку из оперы Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке бывшего узбекистанского фигуриста, а ныне хореографа Миши Ге.

«Когда Брайан сказал мне, что Евгения хочет поменять программу, я это поняла. Великие чемпионы хорошо знают себя — как они должны себя ощущать, куда ехать соревноваться, и так далее. Евгения понимала, что программа была слишком далека от нее и не давала ей той уверенности, которую она должна была чувствовать, — поведала Безик. — Поэтому я полностью согласилась с тем, что надо поменять номер. Получилось так, что Медведева сама выбирала музыку для своих программ в этом году: композиция для произвольной программы тоже была ее выбором. Это ее турнир, ее сезон, ее карьера, так что мы должны были поддержать Евгению».

Рассказала канадский хореограф и о своем отношении к российской фигуристке, заявив, что восхищается Медведевой.

Я обожаю эту девушку, и мне бы хотелось, чтобы у нее было больше времени. Все, что делает она в этом году, это так смело, и вам просто нужно поддержать ее, куда бы она ни шла, это ее путь. Сандра Безик

«Я обожаю эту девушку, и мне бы хотелось, чтобы у нее было больше времени. Все, что делает она в этом году, это так смело, и вам просто нужно поддержать ее, куда бы она ни шла, это ее путь. Я действительно желаю ей всего наилучшего», — подчеркнула Сандра.

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Одним из ключевых вопросов, адресованных 62-летней канадке, были слова о возможности провалившей сезон (в том числе и чемпионат России с новой программой) Медведевой продолжать борьбу за вершины в стремительно шагающем вперед женском фигурном катании.

«Я не видела ее некоторое время, но внутри этой девушки есть огонь, и именно поэтому она так любима. Даже несмотря на то, что она воспитывалась в системе, которая ее очень контролировала, личность Евгении всегда проявлялась. Это было действительно трудное время для нее, потому что когда ты молод и выигрываешь все соревнования, а потом все внезапно меняется и реальность наносит удар, — это болезненно и сбивает с толку. Но ее сердце огромно».

Хореограф также рассказала о том, была ли готова спортсменка столкнуться с тем объемом негатива, который свалился на нее после скандального ухода от Этери Тутберидзе после многолетней работы в группе самого успешного современного российского тренера.

Евгения — русская, и она гордится этим, она не уходила от той себя, она просто отправилась познавать жизнь. Сандра Безик

«Нет, еще нет… Это тяжело для этих подростков, потому что они растут, читая всякую ерунду. Евгения — русская, и она гордится этим, она не уходила от той себя, она просто отправилась познавать жизнь. Да, это именно то, как она смотрит на жизнь, смотрит с широко открытыми глазами», — рассказала Безик.

Кроме того, Сандра заявила, что, по ее мнению, Медведевой мог бы помочь годичный перерыв в выступлениях, если бы она взяла его сразу после олимпийского сезона. Специалист назвала его «отпуском».

«У меня возникала летом мысль, что было бы здорово, если бы Евгения могла взять отпуск на год… Я никому не говорила об этом, но подумала. Разве ей не было бы это полезно, ведь она хочет так много узнать, — отметила канадка. — Благодаря этому ей удалось бы глубоко погрузиться в собственную перенастройку. Но невозможно одновременно заниматься этим и готовиться к соревнованиям. Это две разные вещи».