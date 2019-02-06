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12:21 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Рика Кихира получила травму на тренировке перед чемпионатом четырех континентов

ТАСС, 6 февраля. Японская фигуристка Рика Кихира получила повреждение пальца руки во время тренировки перед стартом чемпионата четырех континентов в Анахайме (штат Калифорния). Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Издание отмечает, что на второй официальной тренировке 16-летней японке удалось 12 раз чисто исполнить тройной аксель, который является сложнейшим на текущий момент прыжком во взрослом женском одиночном катании. Однако спортсменка допустила падение на тройном лутце, в результате которого травмировала палец левой руки.

«Это похоже на растяжение связок, но все выглядит достаточно плохо, — сказала Кихира. — Надеюсь, боль утихнет».

Точный характер повреждения неизвестен. Короткую программу в рамках чемпионата четырех континентов женщины представят в ночь на пятницу.

Кихира проводит первый сезон на взрослом уровне. Она стала победительницей двух этапов Гран-при и финала серии в Ванкувере, где опередила олимпийскую чемпионку 2018 года россиянку Алину Загитову и побила принадлежавший ей мировой рекорд в короткой программе, набрав 82,51 балла. На чемпионате Японии фигуристка стала второй. В нынешнем взрослом сезоне Кихира обладает сложнейшими программами по базовой стоимости среди женщин.

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