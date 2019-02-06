Фигуристка Рика Кихира получила травму на тренировке перед чемпионатом четырех континентов

Издание отмечает, что на второй официальной тренировке 16-летней японке удалось 12 раз чисто исполнить тройной аксель, который является сложнейшим на текущий момент прыжком во взрослом женском одиночном катании. Однако спортсменка допустила падение на тройном лутце, в результате которого травмировала палец левой руки.

«Это похоже на растяжение связок, но все выглядит достаточно плохо, — сказала Кихира. — Надеюсь, боль утихнет».

Точный характер повреждения неизвестен. Короткую программу в рамках чемпионата четырех континентов женщины представят в ночь на пятницу.