Ягудин и Плющенко. Они помирятся?

Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийские чемпионы в мужском одиночном катании Евгений Плющенко и Алексей Ягудин готовы пожать друг другу руки после долгих лет взаимной вражды. Два замечательных в прошлом спортсмена заявили, что давно пора было это сделать, так как особых разногласий у них нет. Но дадут ли им это сделать? И разногласия все-таки были.

Борьба за внимание тренера

С 1994 года два фигуриста оказались в группе Алексея Мишина. Совместная работа выводила их из себя. Совместная работа закончилась после окончания сезона-1997/98. За то время, что Ягудин и Плющенко вместе тренировались у Мишина, практически на всех турнирах, где они выступали вместе, побеждал Ягудин, включая чемпионат Европы в Милане и чемпионат мира в Миннеаполисе, на котором Ягудина хотели заменить на Плющенко, но в итоге поехали оба. Каждый таил в душе ревность, считая, что тренер уделяет больше внимания другому. Между собой фигуристы практически не общались. Не выдержал Ягудин, летом 1998-го попросившийся к Татьяне Тарасовой. Именно тогда началось настоящее противостояние двух лучших фигуристов своего поколения.

Олимпиада в Солт-Лейк-Сити

До Игр-2002 Плющенко в очных дуэлях лишь дважды проиграл Ягудину, так что Алексей впоследствии даже написал, что начал привыкать к тому, что его соперник сильнее. Привыкать, но не сдаваться. Ягудин прыгал и кричал от радости, когда Плющенко упал с четверного тулупа в короткой программе. Ему самому нужно было просто откататься без ошибок, чтобы гарантировать себе первое место. Фигурист Татьяны Тарасовой сделал это, несмотря на боль в бедре. Плющенко остался вторым, а затем не поехал на чемпионат мира, который выиграл Ягудин. После этого выяснение отношений между Плющенко и Ягудиным продолжились только за пределами катка, поскольку Алексей вынужден был завершить карьеру.

Звезды на льду

В 2006-м, уже после того, как Плющенко в одну калитку выиграл Олимпиаду в Турине и объявил о завершении (приостановке) карьеры, они вместе с Ягудиным оказались в шоу «Звезды на льду». Ягудин был участником, Плющенко — ведущим. Однако в финале шоу случился не самый красивый эпизод: Плющенко вынужден был уступить место ведущего Ягудину. Вряд ли после этого у них было желание общаться. Но соперничество в шоу только начиналось: чемпион Турина продвигал свою программу, а чемпион Солт-Лейк-Сити начал сотрудничать с Ильей Авербухом. Это уже была борьба не за титулы, а за деньги. Когда она начинается, зачастую даже близкая дружба заканчивается.

Неспортивный поступок

Обострение отношений случилось после Игр-2014 в Сочи. Ягудин, правда, и после Ванкувера довольно жестко прошелся по бывшему сопернику, заметив, что жалобы Плющенко на судейство ничем не обоснованы. Но после личного турнира в Сочи, с которого Плющенко снялся из-за травмы, а если точнее, сломанного шурупа в позвоночнике, Ягудин назвал поведение Евгения неспортивным. По словам Алексея, Плющенко вернулся только ради золота командного турнира, подчеркнув, что в команде это могли сделать Сергей Воронов или Максим Ковтун, которые точно выступили бы и в личных соревнованиях. Ящик Пандоры был открыт. А кто совершил неспортивный поступок, каждый для себя решит сам.

Ни чести, ни достоинства

С тех соперники старались не упоминать друг друга, но, если это происходило, следовали колкости. В прошлом году дело дошло до того, что Плющенко обвинил Ягудина в отсутствии чести и достоинства. Причиной стало выступление Ягудина на катке, арендованном академией Плющенко. Евгений уничижительно отозвался об Алексее, сопроводив свой пост в инстаграме обидными тегами и комментариями в ответ на вопросы подписчиков. В полемику вступила и Яна Рудковская, супруга и менеджер Плющенко, которая высказалась очень резко. У нее накопилось много вопросов к Ягудину.

Пора пожать друг другу руки