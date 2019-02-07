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13:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Я сама была такой»: Туктамышева поддержала участие юных фигуристок в ЧР

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему юных спортсменок стоит допускать для участия во взрослом чемпионате России.

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Источник: РИА "Новости"

На прошедшем в Саранске чемпионате России золото завоевала 14-летняя Анна Щербакова. Второй стала ее ровесница Александра Трусова, бронзовым призером — 15-летняя Алена Косторная.

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«Я была очень маленькая, когда мы с Аделиной Сотниковой начали выступать на взрослых стартах и также прессинговали взрослых женщин. И сейчас мне было бы неправильно высказываться, что нельзя допускать молодых девочек на старты, потому что я сама была такой», — рассказала фигуристка в интервью Commandos на YouTube.

«В то же время я понимаю, что идет давление на взрослых. Но были сильные молодые, но всем же хочется выигрывать. Была сильная конкуренция, поэтому такие результаты. Именно поэтому в течение четырех лет нас никто не мог победить в женском одиночном катании», — добавила она.

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