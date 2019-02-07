«Я сама была такой»: Туктамышева поддержала участие юных фигуристок в ЧР

Источник: РИА "Новости"

На прошедшем в Саранске чемпионате России золото завоевала 14-летняя Анна Щербакова. Второй стала ее ровесница Александра Трусова, бронзовым призером — 15-летняя Алена Косторная.

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«Я была очень маленькая, когда мы с Аделиной Сотниковой начали выступать на взрослых стартах и также прессинговали взрослых женщин. И сейчас мне было бы неправильно высказываться, что нельзя допускать молодых девочек на старты, потому что я сама была такой», — рассказала фигуристка в интервью Commandos на YouTube.