Загитова: Переезд в Японию? Свою жизнь связываю только с Россией, я патриот
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своём отношении к Японии и возможному переезду в азиатскую страну.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своём отношении к Японии и возможному переезду в азиатскую страну.
«Любовь японцев к русским девушкам? Наверное, ответ на этот вопрос знают только сами японцы. Но по себе могу сказать, что да, вы правы. Лично меня на улицах чаще узнают не в России, а именно в Японии. Мне кажется, там просто больше любят фигурное катание.
Переехать в Японию могла бы только на
Жанр анимэ? Частично он мне нравится. Единственное, что не нравится, — образы злых духов. Мне ближе добрые и светлые мультфильмы, — цитирует Загитову «RT на русском».