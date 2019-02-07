Загитова: Переезд в Японию? Свою жизнь связываю только с Россией, я патриот

«Любовь японцев к русским девушкам? Наверное, ответ на этот вопрос знают только сами японцы. Но по себе могу сказать, что да, вы правы. Лично меня на улицах чаще узнают не в России, а именно в Японии. Мне кажется, там просто больше любят фигурное катание.