Загитова высказалась о популярности российских фигуристок в Японии

Источник: РИА "Новости"

«Наверное, ответ на этот вопрос знают только сами японцы. Лично меня на улицах чаще узнают не в России, а именно в Японии. Мне кажется, там просто больше любят фигурное катание», — заявила Загитова.

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Фигуристка призналась, что полюбила Японию с первого приезда. «Там царит потрясающая атмосфера, которую просто невозможно не полюбить. Все окутано теплом, добротой, уютом, спокойствием», — добавил она.

Ранее 7 февраля Загитова высказалась о перспективе переезда в Японию. По ее словам, она могла бы перебраться туда на год или два, но затем все равно бы вернулась в Россию. «Все-таки я патриот», — отметила 16-летняя спортсменка.