Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Эмполи
Хоккей. НХЛ
8.02
Баффало Сэйбрз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
8.02
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.02
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
8.02
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.02
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
8.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Детройт Ред Уингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
8.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
8.02
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
8.02
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.02
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
17:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова высказалась о популярности российских фигуристок в Японии

Фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о том, почему российские спортсменки популярны в Японии. Ее слова в четверг, 7 февраля, приводит RT.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Наверное, ответ на этот вопрос знают только сами японцы. Лично меня на улицах чаще узнают не в России, а именно в Японии. Мне кажется, там просто больше любят фигурное катание», — заявила Загитова.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Фигуристка призналась, что полюбила Японию с первого приезда. «Там царит потрясающая атмосфера, которую просто невозможно не полюбить. Все окутано теплом, добротой, уютом, спокойствием», — добавил она.

Ранее 7 февраля Загитова высказалась о перспективе переезда в Японию. По ее словам, она могла бы перебраться туда на год или два, но затем все равно бы вернулась в Россию. «Все-таки я патриот», — отметила 16-летняя спортсменка.

Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пхенчхане она выиграла золотую медаль, опередив завоевавшую серебро Евгению Медведеву. Позднее Медведева ушла от Тутберидзе и переехала в Канаду, где работает под руководством местного специалиста Брайана Орсера. Обе российские фигуристки пользуются большой популярностью в Японии.

 Украинский футболист «Зенита» отреагировал на исключение из сборной
Овечкин оценил свой бомбардирский рекорд в НХЛ
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»
Пять лет Олимпиаде в Сочи: какой мы ее запомнили
Путин поздравил российского фристайлиста с победой на ЧМ в США
Для футбольного матча в СИЗО с участием Мамаева все готово
Футболисты «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче
Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по конькобежному спорту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь