Американка Теннелл лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Второй стала японка Каори Сакамото, набравшая 73,36 балла, третье место занимает американка Мэрайя Белл, в ее активе 70,02 балла. Победительница финала Гран-при японка Рика Кихира показала пятый результат, набрав 68,85 балла.
В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует американский фигурист Винсент Чжоу (100,18), вторым идет южнокореец Чха Чжун Хван (97,33), третье место занимает китаец Боян Цзинь (92,17).
В прошедшем сезоне Теннелл стала победительницей чемпионата США, в текущем — завоевала серебро турнира. Также в сезоне-2018/19 американка выиграла челленджеры в Канаде и Хорватии, стала третьей на этапе Гран-при во Франции. На Олимпийских играх в Пхёнчхане американка выиграла бронзовые медали в командных соревнованиях.
Чемпионат четырех континентов проводится среди фигуристов стран Америки, Азии, Африки и Австралии / Океании. Произвольные программы одиночники представят 10 февраля.