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10:27 (мск), источник: ТАСС

Американка Теннелл лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов

ТАСС, 8 февраля. Американская фигуристка Брейди Теннелл занимает первое место после короткой программы на чемпионате четырех континентов, который проходит в Анахайме (штат Калифорния). Спортсменка показала результат 73,91 балла.

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Источник: РИА "Новости"

Второй стала японка Каори Сакамото, набравшая 73,36 балла, третье место занимает американка Мэрайя Белл, в ее активе 70,02 балла. Победительница финала Гран-при японка Рика Кихира показала пятый результат, набрав 68,85 балла.

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В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует американский фигурист Винсент Чжоу (100,18), вторым идет южнокореец Чха Чжун Хван (97,33), третье место занимает китаец Боян Цзинь (92,17).

В прошедшем сезоне Теннелл стала победительницей чемпионата США, в текущем — завоевала серебро турнира. Также в сезоне-2018/19 американка выиграла челленджеры в Канаде и Хорватии, стала третьей на этапе Гран-при во Франции. На Олимпийских играх в Пхёнчхане американка выиграла бронзовые медали в командных соревнованиях.

Чемпионат четырех континентов проводится среди фигуристов стран Америки, Азии, Африки и Австралии / Океании. Произвольные программы одиночники представят 10 февраля.

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