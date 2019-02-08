Американка Теннелл лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Второй стала японка Каори Сакамото, набравшая 73,36 балла, третье место занимает американка Мэрайя Белл, в ее активе 70,02 балла. Победительница финала Гран-при японка Рика Кихира показала пятый результат, набрав 68,85 балла.

В прошедшем сезоне Теннелл стала победительницей чемпионата США, в текущем — завоевала серебро турнира. Также в сезоне-2018/19 американка выиграла челленджеры в Канаде и Хорватии, стала третьей на этапе Гран-при во Франции. На Олимпийских играх в Пхёнчхане американка выиграла бронзовые медали в командных соревнованиях.