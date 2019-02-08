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16:50 (мск), источник: Р-Спорт

Трусова и Косторная вошли в состав сборной России на ЧМ среди юниоров

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав сборной на чемпионат мира среди юниоров.

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Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России сформирован по итогам завершившегося в Перми первенства страны среди юниоров. В состав команды вошли фигуристы, занявшие в каждом виде 1−3 места. Исключение составил 13-летний чемпион России в мужском одиночном катании Даниил Самсонов, который еще не может выступать на юниорском первенстве мира по возрасту.

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Состав сборной России выглядит следующим образом:

девушки — Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова;.

юноши — Петр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов;.

пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов;.

танцы: Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров.

Чемпионат мира среди юниоров-2019 пройдет в Загребе (Хорватия) 6—10 марта.

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