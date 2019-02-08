Трусова и Косторная вошли в состав сборной России на ЧМ среди юниоров

Состав сборной России сформирован по итогам завершившегося в Перми первенства страны среди юниоров. В состав команды вошли фигуристы, занявшие в каждом виде 1−3 места. Исключение составил 13-летний чемпион России в мужском одиночном катании Даниил Самсонов, который еще не может выступать на юниорском первенстве мира по возрасту.