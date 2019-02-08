Трусова и Косторная вошли в состав сборной России на ЧМ среди юниоров
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав сборной на чемпионат мира среди юниоров.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав сборной на чемпионат мира среди юниоров.
Состав сборной России сформирован по итогам завершившегося в Перми первенства страны среди юниоров. В состав команды вошли фигуристы, занявшие в каждом виде 1−3 места. Исключение составил 13-летний чемпион России в мужском одиночном катании Даниил Самсонов, который еще не может выступать на юниорском первенстве мира по возрасту.
Состав сборной России выглядит следующим образом:
девушки — Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова;.
юноши — Петр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов;.
пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов;.
танцы: Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров.
Чемпионат мира среди юниоров-2019 пройдет в Загребе (Хорватия)