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10:17 (мск), источник: Газета.Ру

Последний шанс Медведевой: чего ждать от Кубка России

Тренирующаяся в Канаде Евгения Медведева вернется в Россию для участия в финале Кубка страны. Для серебряного призера Олимпийских игр это будет единственный шанс побороться за путевку на чемпионат мира, но противостоять ей будут не менее мотивированные Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. «Газета.Ru» рассказывает о том, что интересного можно будет увидеть на турнире.

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Источник: РИА "Новости"

С 18 по 23 февраля в Великом Новгороде пройдет Кубок России по фигурному катанию. Турнир обещает быть щедрым на звезд: целая плеяда из учеников Этери Тутберидзе, а также Евгения Медведева и возвращающаяся после травмы Елизавета Туктамышева. Не исключено, что на соревнования приедут и совсем юные Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, успешно откатавшие юниорский чемпионат России и уже забронировавшие за собой места в национальной команде на юниорское первенство мира.

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Но вывеску Кубку России делают не столько имена, сколько интриги, которые развернутся в Великом Новгороде.

Совершенно наверняка это будет последний шанс Медведевой побороться за попадание в сборную России на чемпионат мира в Японии.

Подопечная Брайана Орсера провалила этапы Гран-при и чемпионат России, из-за чего не приняла участие в первенстве континента в Минске. Канадский тренер Евгении заявил о серьезных намерениях достойно выступить в Кубке России, чтобы иметь шансы вернуться в сборную.

«Евгения сейчас в Торонто, тренируется. Мы будем с ней интенсивно работать. У нее запланировано соревнование меньшего уровня в России, и мы постараемся отстоять возможное место для участия на чемпионате мира», — говорил Орсер в интервью NBC Sport.

19-летняя Медведева не исключила, что оставит ту же программу, с которой неудачно выступила на чемпионате России. Но, как следует ожидать, Евгения подойдет более готовой.

Проблема для Медведевой заключается не только в способности (или ее отсутствии) показать свой максимум, но и в соперницах.

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Главными конкурентами Евгении за место в сборной России станут Елизавета Туктамышева и новоиспеченная чемпионка Европы Софья Самодурова. И по своим способностям они ничуть не уступает нынешней Медведевой, которая солидно сдала после ухода от Тутберидзе. А где-то — даже превосходят.

Туктамышева не поехала на чемпионат Европы лишь по несчастливой для себя случайности. Весь сезон девушка провела на высочайшем уровне, демонстрируя лучшие результаты из российских одиночниц. В конце концов, только в ее арсенале есть безупречный тройной аксель, уступающий лишь четверным прыжкам.

Накануне чемпионата России, по итогам которого определялся состав сборной России для поездки в Минск, ученица Алексея Мишина серьезно заболела и не смогла принять участие в соревнованиях, уступив путевку на первенство континента Софье Самодуровой.

Тогда Мишин говорил, что федерация поручила ему готовить Туктамышеву к чемпионату мира.

Безусловно, к фигуре Елизаветы у тренерского штаба сборной России будет куда большая расположенность, чем к нестабильной Медведевой.

Чего уж говорить об Алине Загитовой — технически именно у нее самая привлекательная и сложная программа.

Да и олимпийское золото все еще позволяет считать Загитову сильнейшей фигуристкой России на текущий момент.

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Без сомнений, что ученица Тутберидзе попадет в список национальной сборной на чемпионат мира.

Что же до третьей путевки, то Станислава Константинова, которая провалила чемпионат Европы, совершенно наверняка не вернется в ближайшее время в сборную России. Чемпионат Европы показал ее нынешний уровень, который не позволяет конкурировать на высоком уровне. Здесь все карты в руки Софье Самодуровой. В Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) исходить при выборе состава сборной будут из выступлений и в Кубке России, и на чемпионате Европы.

Золото Самодуровой было отнюдь не случайно — она на протяжении всего сезона демонстрировала свой прогресс, а в Минске оставила не у дел Загитову, которая переживает не лучший этап в карьере. Именно Самодурова станет главной соперницей Медведевой за попадание в сборную, поскольку у нее достаточно слабая программа на фоне остальных участниц чемпионата мира.

Решение по составу на чемпионат мира будет принято с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России.

После этого тренерский совет сделает свои предложения.

Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира — за 21 день до старта турнира. Таким образом, объявлен состав на мировое первенство будет 23 или 24 февраля.

Интересно, что второй год подряд турнир примет город, в котором нет даже соответствующей арены для подобных соревнований. Прошлый розыгрыш Кубка страны также принимал Великий Новгород — и это было отнюдь не безупречно. Например, вместимость арены, на лед которой будут выходить олимпийские чемпионы, составляет всего 1080 зрителей. Сейчас в городе огромный ажиотаж в связи с приездом Загитовой и Медведевой, поэтому немудрено, что арена будет битком забита.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта. Финал Кубка России состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

Антон Борисов

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