Ученица Тутберидзе чуть не обыграла всех японок. Она вернулась к Этери и едва не сделала четверной

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе в американском Анахайме проходит чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Утром субботы по Москве завершились соревнования у девушек, где случилось много интересного.

Кихира круче всех и с одним акселем

Кто-то сомневался в победе 16-летней японки? Вряд ли. Но то, что она сделает это с огромным отрывом, исполнив лишь один из трех своих тройных акселей, верилось с трудом. Тем более после травмы, полученной на тренировке.

Первый из элементов ультра-си победительница финала Гран-при потеряла в короткой программе. За дорогущий прыжок (базовая стоимость — 8 баллов) Кихира получила ноль, исполнив бабочку. Это откинуло ее на пятое место, что ни капельки не напугало фанатов, привыкших к тому, что их любимица частенько выбирается со дна за счет удачной произвольной.

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Так и случилось на этот раз. Японка идеально исполнила тройной аксель в начале программы. Во второй раз этот прыжок она решила не повторять и сделала только двойной в каскаде с тройным тулупом. Неужели поняла, что ей этого и так хватит, чтобы победить?

В любом случае задумка удалась. Оставшиеся элементы у нее зашли на ур и были щедро отплюсованы судьями. В компонентах Кихиру тоже не обидели — ее вторая оценка оказалась гораздо выше, чем у всех остальных фигуристок.

Рика набрала за произвольную неплохие 153,14 балла. Сумма не такая пугающая — 221,99. Это на 17 меньше мирового рекорда Алины Загитовой. Опасаться японку перед чемпионатом мира, конечно, стоит. Она выиграла все международные старты в сезоне. Но для начала Загитовой нужно сделать свои программы.

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Ученица Тутберидзе почти вошла в историю

Юниорки Анна Щербакова и Александра Трусова вовсю крутят четверные прыжки на самых разных турнирах, но взрослые спортсменки пока такие элементы не исполняли. Нет сомнений, что историческая высота скоро будет взята. Вот только когда и кем?

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На чемпионате четырех континентов прыгнуть четверной попыталась другая ученица Этери Тутберидзе — 18-летняя Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Этим летом она вернулась к российскому тренеру из Торонто, где пять лет работала с Брайаном Орсером. Возвращение в «Хрустальный» Лиза объяснила тем, что ей проще заниматься там, где жестче дисциплина.

Миниатюрная, но уже совершеннолетняя спортсменка разучила четверной сальхов и попыталась исполнить его в Анахайме. Не получилось — фигуристка жестко приземлилась на «пятую точку». Но если бы Турсынбаева устояла, то она могла бы не только войти в историю, но и побороться с Кихирой.

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Но все и так хорошо — Лиза выиграла серебро. Сейчас это однозначно главная медаль в ее карьере. С Орсером на ЧЧК она занимала 8-е и 12-е места. Теперь Турсынбаева в числе лидеров женского катания. Она вполне может забрать себе даже золото чемпионата мира. Если доведет до ума четверной, разумеется.

Произвольная все перемешала

Чемпионат получился жестким. Девушки, которые занимали первые три места после короткой программы, пролетели мимо подиума. Все.

Лидировала белокурая американка Брэйди Теннелл. Сегодня она себя похоронила — бабочка на втором прыжке в каскаде лутц + риттбергер и сразу три недокрута. В итоге 21-летняя фигуристка оказалась лишь пятой.

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Японка Каори Сакамото со второго места опустилась на четвертое, прыгнув «бабочку» на акселе. До серебра ей не хватило меньше балла.

Бронзу вырвала Маи Михара — еще одна фигуристка из Японии. Американка Мэрайя Белл с третьего места грохнулась на шестое — всему виной падение с риттбергера и двойной лутц вместо тройного.

Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов. Анахайм, США. Женщины

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1. Рика Кихира (Япония) — 221,99.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 207,46.

3. Маи Михара (Япония) — 207,12.

4. Каори Сакамото (Япония) — 206,79.

5. Брэйди Теннелл (США) — 202,07.

6. Мэрайя Белл (США) — 193,94.

7. Лим Ын Су (Южная Корея) — 191,85.

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 187,93.

9. Вероник Малле (Канада) — 170,46.