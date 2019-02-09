Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Реал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд0
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль2
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д2
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
перерыв
РБ Лейпциг0
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М0
Герта1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ганновер-961
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрайбург1
Вольфсбург1
Хоккей. Европа
2-й период
Швеция1
Россия0
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм0
Манчестер Юнайтед3
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе3
Сельта1
Футбол. Зарубежный
22:30
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Уэска
Хоккей. Европа
14:00
Финляндия1
Чехия3
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
10.02
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
10.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
10.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
10.02
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
10.02
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
10.02
Вегас Голден Найтс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
17:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Федерацию фигурного катания России. Его слова приводит Sport24.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Тихонов заявил, что тренерский штаб российских фигуристов слишком возрастной. В качестве примеров он привел Тамару Москвину (77 лет), Алексея Мишина (77 лет) и Елену Чайковскую (79 лет), назначенную председателем тренерского совета. «Это говорит о том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят. Есть Этери Тутберидзе (44 года) еще, но она тоже уже не девочка», — добавил экс-биатлонист.

Тихонов неоднократно подвергал критике российских биатлонистов. Он предлагал разогнать действующее биатлонное руководство, запретить спортсменам работать в Госдуме и выгнать Россию из мирового биатлона.

Олимпийский чемпион живет в Белоруссии. 72-летний специалист заявил, что «чем дальше от российских сплетен, тем лучше».

 Украинский футболист «Зенита» отреагировал на исключение из сборной
Овечкин оценил свой бомбардирский рекорд в НХЛ
Ученица Тутберидзе чуть не обыграла всех японок
«Зениту» не нужна Лига Европы: нужно идти за золотом в РПЛ
Названы семь возможных соперников для Сергея Ковалева
Пляски на костях. Нужно ли платить за погибшего Салу
«Атлетико» принимает «Реал» (видео)
Российский саночник занял первое место на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь