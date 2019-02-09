Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание

Тихонов заявил, что тренерский штаб российских фигуристов слишком возрастной. В качестве примеров он привел Тамару Москвину (77 лет), Алексея Мишина (77 лет) и Елену Чайковскую (79 лет), назначенную председателем тренерского совета. «Это говорит о том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят. Есть Этери Тутберидзе (44 года) еще, но она тоже уже не девочка», — добавил экс-биатлонист.