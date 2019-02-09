Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Словении
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на международном турнире Dragon Trophy, который проходит в Словении.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на международном турнире Dragon Trophy, который проходит в Словении.
Туктамышева в субботу получила за свое выступление оценку в 65,66 балла. Второй результат показала представительница Австрии София Шаллер (52,47), третий — Даша Грм из Словении (52,01). Еще одна россиянка Анастасия Гулякова занимает пятое место (48,38).
У мужчин в одиночном катании после короткой программы первое и второе места занимают россияне Андрей Лазукин (91,34) и Александр Петров (79,69).