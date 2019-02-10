Турсынбаева: Хочу поблагодарить Этери Георгиевну

На своей странице в Инстаграм юная спортсменка выложила фотографию с выигранной медалью и добавила слова благодарности всем наставникам и тем, кто ее поддерживал:

«Хочу поблагодарить Этери Георгиевну и всех тренеров в нашей группе за подготовку к этому турниру, за помощь и веру в меня. А также всех болельщиков за поздравления и ваши сообщения. Я всё прочитала».