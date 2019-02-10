Турсынбаева: Хочу поблагодарить Этери Георгиевну
Обладательница серебряной награды «Чемпионата четырех континентов» казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поблагодарила своих наставников, сообщает Prosports.kz.
Обладательница серебряной награды «Чемпионата четырех континентов» казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поблагодарила своих наставников, сообщает Prosports.kz.
На своей странице в Инстаграм юная спортсменка выложила фотографию с выигранной медалью и добавила слова благодарности всем наставникам и тем, кто ее поддерживал:
«Хочу поблагодарить Этери Георгиевну и всех тренеров в нашей группе за подготовку к этому турниру, за помощь и веру в меня. А также всех болельщиков за поздравления и ваши сообщения. Я всё прочитала».
Турсынбаева завоевала серебро на «Чемпионате четырех континентов».