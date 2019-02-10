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12:54 (мск), источник: Prosports.kz

Турсынбаева: Хочу поблагодарить Этери Георгиевну

Обладательница серебряной награды «Чемпионата четырех континентов» казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поблагодарила своих наставников, сообщает Prosports.kz.

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На своей странице в Инстаграм юная спортсменка выложила фотографию с выигранной медалью и добавила слова благодарности всем наставникам и тем, кто ее поддерживал:

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«Хочу поблагодарить Этери Георгиевну и всех тренеров в нашей группе за подготовку к этому турниру, за помощь и веру в меня. А также всех болельщиков за поздравления и ваши сообщения. Я всё прочитала».

Турсынбаева завоевала серебро на «Чемпионате четырех континентов».

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