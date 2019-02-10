Загитова рассказала о попытках бросить спорт
Российская фигуристка Алина Загитова несколько раз пыталась уйти из спорта. Об этом сообщает Sport24.
Российская фигуристка Алина Загитова несколько раз пыталась уйти из спорта. Об этом сообщает Sport24.
По словам 16-летней россиянки, она неоднократно пыталась бросить фигурное катание. «Хотелось дурачиться, как и всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями. Но когда попыталась уйти в очередной раз, поняла, насколько фигурное катание важно для меня, и больше его не бросала», — рассказала Загитова.
25 января Загитова заняла второе место на чемпионате Европы. Она уступила победу соотечественнице Софье Самодуровой. Загитова участвовала в континентальном первенстве несмотря на неудачу в чемпионате России, по итогам которого фигуристка заняла пятую строчку.
Загитова также заняла второе место в финале мирового
Загитова — олимпийская чемпионка. Она выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Играх в Пхенчхане.