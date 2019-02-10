Загитова рассказала о попытках бросить спорт

По словам 16-летней россиянки, она неоднократно пыталась бросить фигурное катание. «Хотелось дурачиться, как и всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями. Но когда попыталась уйти в очередной раз, поняла, насколько фигурное катание важно для меня, и больше его не бросала», — рассказала Загитова.