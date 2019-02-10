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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова рассказала о попытках бросить спорт

Российская фигуристка Алина Загитова несколько раз пыталась уйти из спорта. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"
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По словам 16-летней россиянки, она неоднократно пыталась бросить фигурное катание. «Хотелось дурачиться, как и всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями. Но когда попыталась уйти в очередной раз, поняла, насколько фигурное катание важно для меня, и больше его не бросала», — рассказала Загитова.

25 января Загитова заняла второе место на чемпионате Европы. Она уступила победу соотечественнице Софье Самодуровой. Загитова участвовала в континентальном первенстве несмотря на неудачу в чемпионате России, по итогам которого фигуристка заняла пятую строчку.

Загитова также заняла второе место в финале мирового Гран-при. Победа досталась японской фигуристке Рики Кихире.

Загитова — олимпийская чемпионка. Она выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Играх в Пхенчхане.

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