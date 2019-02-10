Российская фигуристка Туктамышева стала победительницей турнира в Словении

Туктамышева является чемпионкой мира (2015), Европы (2015) и победительницей финала Гран-при в сезоне-2014/15. В прошлом сезоне она впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе Японии. В финале Гран-при фигуристка стала третьей, уступив олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой и обладательнице мирового рекорда в короткой программе японке Рике Кихире.