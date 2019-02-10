Российская фигуристка Туктамышева стала победительницей турнира в Словении
ТАСС, 10 февраля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире в Любляне.
ТАСС, 10 февраля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире в Любляне.
22-летняя спортсменка стала первой в произвольной программе, набрав 122,45 балла. По сумме двух программ Туктамышева набрала 188,11 балла. Второе место заняла россиянка Анастасия Гулякова (164,43), бронза досталась итальянке Марине Пиредде (159,10).
Ранее на турнире в Словении победу в мужском одиночном катании одержал россиянин Александр Петров, набравший по сумме двух программ 216,63 балла.
Туктамышева является чемпионкой мира (2015), Европы (2015) и победительницей финала