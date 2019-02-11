«Любимая страна — Америка, подруга — Загитова». Дочь Тутберидзе ответила фанатам
Теперь вы будете знать, чем она живет.
Теперь вы будете знать, чем она живет.
Неделю назад на первенстве России среди юниоров Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли девятое место, увеличив число своих фанатов еще на несколько сотен человек. За несколько дней до очередного старта дочь Этери Тутберидзе решила ответить на вопросы болельщиков.
Sport24 внимательно изучил ответы юной фигуристки.
О фигурном катании
— Фигурным катанием занимаюсь с двух лет. Я люблю этот вид спорта. Но
Спросили Диану о самом волнующем в танцах на льду: «Как сделать, чтобы все “ки-пойнты” получались?» По ее мнению, никак! Дэвис сказала то, о чем другие стесняются.
Любимыми прыжками был каскад двойной аксель — тройной тулуп. Не думаю, что еще умею прыгать.
Об Этери Тутберидзе
— Как часто проводим время вместе? Когда есть свободное время. Мама сама ведет свой инстаграм. Помогает ли советами по поводу фигурного катания? Иногда говорит свое мнение.
О друзьях
— У меня немного друзей. Дружу ли с Алиной Загитовой? Да.
О себе, своей внешности и планах на будущее
— Уже думала, куда буду поступать. На данный момент у меня нет молодого человека. Любимый сериал и блюдо? Сложно сказать, все зависит от настроения. Язык жестов не знаю. Нравится, когда меня называют Диша.
Любимые цвета: черный, красный и
Есть домашнее животное — йоркширский терьер Тиона.
А еще Диана призналась, что лучшая страна для нее США.