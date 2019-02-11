Орсер не приедет с Медведевой на финал Кубка России в Великий Новгород

Источник: РИА "Новости"

«В этот раз с Евгенией поедет Трейси Уилсон», — приводит слова Орсера сайт телеканала «360».

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В финале Кубка России пройдёт дополнительный отбор в сборную для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Японии 18—24 марта .

По итогам чемпионата России Медведева была второй запасной в сборной страны, но после чемпионата Европы в составе национальной команды могут произойти изменения. В Минске золото континентального первенства завоевала Софья Самодурова, олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй, а Станислава Константинова была только четвёртой.