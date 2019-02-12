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12 февраля, источник: Sport24

Топовые русские фигуристы зажгли на шоу в Швейцарии. Они катались под живую музыку

У Степановой и Букина своеобразный способ подготовки к ЧМ.

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Фигурное катание — один из самых эстетичных видов спорта. Думаю, сомневающихся в этом не существует. Задачей любого спортсмена является не только удачное исполнение заявленных элементов, но и максимально эффектное, обязательно в такт музыке. Секрет хорошего выступления также кроется в актерском мастерстве фигуриста, его история на льду должна увлечь зрителя.

В начале 90-х годов прошлого века 11-кратному чемпиону Швейцарии Оливеру Хенеру пришла в голову замечательная идея совместить на льду живую музыку и фигурное катание. Так зародилось шоу «Art on Ice», в котором в разное время выступали Монсеррат Кабалье, Ванесса Мэй, Scorpions, Hurts и другие суперзвезды мировой музыки. Логично, что на льду также должны быть исключительно топы. Естественно, такие шоу не могли обойтись без россиян, в Швейцарии зажигали и Евгений Плющенко, и Алексей Ягудин, и Навка/Костомаров, и Аделина Сотникова.

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На этих выходных в Цюрихе прошли очередные выступления лучших фигуристов и музыкантов современности. От России выступали двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар/Максим Траньков, бронзовый призер ЧМ Елена Радионова и серебряные призеры ЧЕ Александра Степанова и Иван Букин.

Татьяна и Максим уже не в первый раз радуют швейцарских болельщиков, с каждым годом показывая, что они все еще в прекрасной форме. Спору нет, на недавнем ЧЕ они бы 100% составили конкуренцию французам Джеймс/Сипре. Убедитесь сами.

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Елена Радионова официально карьеру еще не закончила, но вернуться на свой уровень она уже вряд ли сможет. Зато приезжает в Цюрих второй раз подряд. Но если год назад Радионова каталась под лиричную «I dreamed a dream», то в 2019 Лена выбрала более живую композицию.

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Через месяц Степанова и Букин поедут в Японию на ЧМ в качестве железных претендентов на призы. Поэтому многие удивились их решению принять участие в шоу посреди сезона. Хотя, если внимательно присмотреться к их танцу под живое сопровождение Джеймса Бланта, можно найти несколько похожих кадров из их программ текущего сезона. Своеобразная тренировка получилась что надо.

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Еще после ЧЕ Степанова говорила о том, что они примут участие в шоу. И после Цюриха россиян ждет еще несколько городов. Как это скажется на подготовке к ЧМ, узнаем уже в конце марта.

— Шоу можно рассматривать как экспериментальный полигон для соревновательных программ. На многих шоу бывает, что ты приезжаешь не со своей программой, а тебе дают определенную музыку, образ и просят исполнить это. И начинаешь делать. Но потом становится легче на соревнованиях.

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