Топовые русские фигуристы зажгли на шоу в Швейцарии. Они катались под живую музыку
У Степановой и Букина своеобразный способ подготовки к ЧМ.
У Степановой и Букина своеобразный способ подготовки к ЧМ.
Фигурное катание — один из самых эстетичных видов спорта. Думаю, сомневающихся в этом не существует. Задачей любого спортсмена является не только удачное исполнение заявленных элементов, но и максимально эффектное, обязательно в такт музыке. Секрет хорошего выступления также кроется в актерском мастерстве фигуриста, его история на льду должна увлечь зрителя.
В начале 90-х годов прошлого века 11-кратному чемпиону Швейцарии Оливеру Хенеру пришла в голову замечательная идея совместить на льду живую музыку и фигурное катание. Так зародилось шоу «Art on Ice», в котором в разное время выступали Монсеррат Кабалье, Ванесса Мэй, Scorpions, Hurts и другие суперзвезды мировой музыки. Логично, что на льду также должны быть исключительно топы. Естественно, такие шоу не могли обойтись без россиян, в Швейцарии зажигали и Евгений Плющенко, и Алексей Ягудин, и Навка/Костомаров, и Аделина Сотникова.
На этих выходных в Цюрихе прошли очередные выступления лучших фигуристов и музыкантов современности. От России выступали двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар/Максим Траньков, бронзовый призер ЧМ Елена Радионова и серебряные призеры ЧЕ Александра Степанова и Иван Букин.
Татьяна и Максим уже не в первый раз радуют швейцарских болельщиков, с каждым годом показывая, что они все еще в прекрасной форме. Спору нет, на недавнем ЧЕ они бы 100% составили конкуренцию французам Джеймс/Сипре. Убедитесь сами.
Елена Радионова официально карьеру еще не закончила, но вернуться на свой уровень она уже вряд ли сможет. Зато приезжает в Цюрих второй раз подряд. Но если год назад Радионова каталась под лиричную «I dreamed a dream», то в 2019 Лена выбрала более живую композицию.
Через месяц Степанова и Букин поедут в Японию на ЧМ в качестве железных претендентов на призы. Поэтому многие удивились их решению принять участие в шоу посреди сезона. Хотя, если внимательно присмотреться к их танцу под живое сопровождение Джеймса Бланта, можно найти несколько похожих кадров из их программ текущего сезона. Своеобразная тренировка получилась что надо.
Еще после ЧЕ Степанова говорила о том, что они примут участие в шоу. И после Цюриха россиян ждет еще несколько городов. Как это скажется на подготовке к ЧМ, узнаем уже в конце марта.
— Шоу можно рассматривать как экспериментальный полигон для соревновательных программ. На многих шоу бывает, что ты приезжаешь не со своей программой, а тебе дают определенную музыку, образ и просят исполнить это. И начинаешь делать. Но потом становится легче на соревнованиях.