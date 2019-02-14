Фигуристка Щербакова завоевала золото на Юношеском фестивале в Сараеве
Второе место заняла итальянка Лукреция Беккари, третье — украинка Анастасия Архипова.
Второе место заняла итальянка Лукреция Беккари, третье — украинка Анастасия Архипова.
ТАСС, 14 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женских одиночных соревнованиях на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.
Спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, показала результат 202,79 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла итальянка Лукреция Беккари (173,69), третьей стала украинка Анастасия Архипова (161,73). Щербакова — единственная россиянка, выступавшая на турнире.
Щербакова, которой в марте 2019 года исполнится 15 лет, в 2018 году победила на двух этапах юниорского
Позднее в четверг произвольную программу представят мужчины, где от России будет участвовать Илья Яблоков, лидирующий после короткого проката.