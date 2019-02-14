Фигуристка Щербакова завоевала золото на Юношеском фестивале в Сараеве

Щербакова, которой в марте 2019 года исполнится 15 лет, в 2018 году победила на двух этапах юниорского Гран-при и выиграла чемпионат России. В октябре 2018 года на Кубке России Щербакова впервые в истории женского фигурного катания выполнила два четверных лутца в одной программе.