Щербакова выиграла в Сараево. Травма и падение — не помеха

Источник: Спорт-Экспресс

Анна Щербакова была главной звездой не только турнира по фигурному катанию, но и, возможно, всего фестиваля в целом. А как иначе, если речь идет о спортсменке, являющейся чемпионкой России среди взрослых, да еще и в самом конкурентном виде программы?

Лидерство и самокритика

В Сараево у Щербаковой соперниц не было — кроме себя самой и собственной психологии. А это могут быть весьма опасные противники — достаточно вспомнить Алину Загитову и чемпионат Европы в Минске. Тем более что, например, с короткой программой у Анны в этом сезоне есть определенные проблемы — порой случались срывы и падения. Например, так было в финале юниорского «Гран-при».

Но на этот раз все получилось как надо — уверенный прокат и безоговорочное лидерство после первого дня турнира. Хотя сама Щербакова позволила себе в смешанной зоне немного самокритики. «На первых секундах все получалось не так здорово. Но могла бы лучше. Возможно, немного переживала. И была зажатой», — сказала она.

За короткую программу Анна получила 72,57 балла. Это действительно хуже, чем, скажем, во время декабрьского взрослого чемпионата России в Саранске — там было 74,09. Тем не менее, результат, показанный в Сараево, очень высокого уровня: с 72,57 балла Щербакова, например, занимала бы третье место на недавно завершившемся чемпионате четырех континентов, где выступали сильнейшие фигуристки из Северной Америки и Японии.

Падение и ушиб

Однако в четверг утром россиянку спортсменку подстерегла неприятность: на тренировке она, заходя на прыжок, заметила другую фигуристку и, избегая столкновения, упала и ударилась о борт. Щербакова продолжила занятие, но было видно, что она испытывает дискомфорт.

Подобные инциденты — не редкость для фигурного катания. Но чаще они случаются среди пар — просто потому, что там по понятным причинам на льду находится в два раза больше народа. В ноябре травму на тренировке перед произвольной программой на «Гран-при России», например, получила Евгения Тарасова, ей даже пришлось накладывать швы. Что, впрочем, не помешало ей вечером выйти на лед и в дуэте с Владимиром Морозовым выиграть турнир.

Столкновения бывают даже на разминке уже во время соревнований. Несколько лет назад так не смогли разъехаться Юдзуру Ханю и Боян Цзин, и для двукратного олимпийского чемпиона из Японии это закончилось сотрясением мозга. Так что, можно сказать, Щербакова еще легко отделалась, хотя ей и пришлось выпить обезболивающего и намазать ушибленное место мазью.

Падение и победа

Но Щербакова настолько выше классом, чем остальные участницы, что, в принципе, для победы ей просто нужно было выйти на лед и сделать тот минимум, что она может выдать в любом состоянии. Россиянке для золота было достаточно набрать в произвольной программе 101,13 балла — совершенно проходной для нее результат.

Тем не менее, Щербакова решила кататься по максимуму и исполнить четверной лутц. Получилось неудачно — Анна упала. Но по словам хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, который приехал вместе с фигуристкой в Сараево, прыгать четверной было решением Щербаковой, а падение — просто техническая ошибка, а не последствия ушиба. К счастью, это была единственная грубая помарка Анны во время проката.

130,22 балла за произвольную программу и 202,79 по сумме — далеко не самый выдающийся результат, но для победы его хватило с лихвой. Ну и просто для сравнения — с такими оценками на недавнем чемпионате Европы в Минске Щербакова стала бы второй.