Яблоков победил на юношеском олимпийском фестивале
САРАЕВО, 14 фев — РИА Новости. Российский фигурист Илья Яблоков завоевал золотую медаль в одиночном катании на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).
САРАЕВО, 14 фев — РИА Новости. Российский фигурист Илья Яблоков завоевал золотую медаль в одиночном катании на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).
Яблоков стал лучшим в короткой и произвольной программах и в сумме получил 211,62 балла. Серебро досталось Михаилу Селевко из Эстонии (180,29). Тройку призеров замкнул представитель Белоруссии Евгений Пузанов (175,07).
Ранее в женском одиночном катании победу одержала российская фигуристка Анна Щербакова.
Теперь на счету сборной России две золотые медали на фестивале в Сараево.