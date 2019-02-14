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14 февраля, источник: Р-Спорт

Яблоков победил на юношеском олимпийском фестивале

САРАЕВО, 14 фев — РИА Новости. Российский фигурист Илья Яблоков завоевал золотую медаль в одиночном катании на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).

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Яблоков стал лучшим в короткой и произвольной программах и в сумме получил 211,62 балла. Серебро досталось Михаилу Селевко из Эстонии (180,29). Тройку призеров замкнул представитель Белоруссии Евгений Пузанов (175,07).

Ранее в женском одиночном катании победу одержала российская фигуристка Анна Щербакова.

Теперь на счету сборной России две золотые медали на фестивале в Сараево.

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