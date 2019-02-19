Взрослеет на льду

Источник: РИА "Новости"

Первый сезон Медведевой под руководством канадского специалиста Брайана Орсера складывается не лучшим образом. Женя не попала в финал Гран-при, на отборочном чемпионате России заняла седьмое место и пропустила чемпионат Европы. Но судьба и соперницы дали ей еще один шанс.

В Великий Новгород Медведева приедет без Орсера. Поддерживать фигуристку будет еще один тренер из команды канадца — Трейси Уилсон. О проблемах и перспективах Евгении мы подробно поговорили с Брайаном Орсером.

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Когда Медведева пришла к вам в группу, вы оба осознавали, что путь на пьедестал окажется таким сложным?

Брайан Орсер: За Женю не могу ответить. Но я знал, что для меня это будет вызов. Особенная задача. И я не собираюсь сдаваться. Уже вижу, что у нас что-то начинает получаться. Чтобы добиться желаемого результата, нужно время. Женя должна пережить переход от катания девочки к катанию взрослой девушки. Когда ей было 15−16 лет, она выигрывала буквально каждый старт, победы шли одна за другой. Сейчас, в 19, этого нет. Однако я верю, что она понимает, почему так происходит. Женя проходит через процесс обновления, если хотите, перерождения. Она привыкает к переменам: в физиологии, в технике, в тренерской системе, в окружении, в жизни в другой стране, в конце концов. Но она очень терпелива. И я ей за это очень благодарен. Потому что могу представить, как тяжело вдруг перестать побеждать. Кстати, я сразу ей сказал, что вначале у нас могут быть неудачи, но, как только мы пройдем самый сложный отрезок пути, все наладится.

Сменив тренера, Женя сменила прическу, сменила образы в программах. Но потом вернулась к стилю, в котором она была так органична на предыдущем этапе карьеры. Не было ли ошибкой пытаться так радикально все поменять?

Брайан Орсер: Не думаю, что это была ошибка. Хотя, возможно, такие перемены действительно были слишком радикальными. Как тренеры мы, вероятно, немного поспешили. Мы хотели показать новую, другую Евгению Медведеву. Но она прекрасна такая, как она есть — ее катание, ее душа.

Программа «Тоска», которую поставил Миша Ге, подходит Жене больше. Это был хороший урок для всех нас. Но в любом случае процесс подготовки короткой программы на музыку джазовой певицы Натали Коул пошел на пользу.

Женя поработала с хореографами Дэвидом Уилсоном и Сандрой Безик, попробовала себя в новой роли. Как для взрослой фигуристки это было здорово. Да, это не сработало на соревнованиях. Но у меня нет сожалений, что мы попробовали. Я вообще никогда не жалею о том, что делал, будь то Ю На Ким, Юдзуру Ханю или Хавьер Фернандес. Знаете, у Ю На была одна короткая программа — вальс. Стопроцентного попадания, как и в случае с Женей, не получилось. Однако работа над танцем, над образом не прошла даром. Я предпочитаю смотреть на вещи именно так. Это был полезный опыт.

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Сейчас российские юниорки — Трусова, Щербакова — прыгают четверные, бьют рекорды по оценкам Загитовой и Медведевой. За счет чего Женя и другие взрослые фигуристки могут их превзойти?

Брайан Орсер: Да, эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать. Нам же необходимо работать над скоростью и качеством элементов — прыжков, вращений, дорожек. Ну, и, конечно, показывать взрослое катание, запоминающиеся выступления. Этим нужно выделяться. В женском одиночном катании нам вообще следует подумать о долголетии. Нам нужны такие фигуристки, как Каролина Костнер, выступления которой и в 30 лет никого не оставляли равнодушным.

Между тем

В финале Кубка России также выступит Станислава Константинова, которая на чемпионате Европы хоть и стала четвертой, но завалила короткую программу, тем самым дав шанс Медведевой, а возможно, и Елизавете Туктамышевой попасть на чемпионат мира.

Лиза пропустила чемпионат России и чемпионат Европы из-за воспаления легких. На момент подписания этого номера «РГ» в печать официального подтверждения, что ученица Алексея Мишина выступит в Великом Новгороде, не было. Как не было и уверенности в том, что спортсменка набрала форму после болезни. К примеру, на турнире в Любляне она победила, но каталась с серьезными ошибками.