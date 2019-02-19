Взрослеет на льду
Орсер рассказал «РГ» о трудностях «переходного периода» у Медведевой.
Орсер рассказал «РГ» о трудностях «переходного периода» у Медведевой.
Первый сезон Медведевой под руководством канадского специалиста Брайана Орсера складывается не лучшим образом. Женя не попала в финал
В Великий Новгород Медведева приедет без Орсера. Поддерживать фигуристку будет еще один тренер из команды канадца — Трейси Уилсон. О проблемах и перспективах Евгении мы подробно поговорили с Брайаном Орсером.
Когда Медведева пришла к вам в группу, вы оба осознавали, что путь на пьедестал окажется таким сложным?
Брайан Орсер: За Женю не могу ответить. Но я знал, что для меня это будет вызов. Особенная задача. И я не собираюсь сдаваться. Уже вижу, что у нас
Сменив тренера, Женя сменила прическу, сменила образы в программах. Но потом вернулась к стилю, в котором она была так органична на предыдущем этапе карьеры. Не было ли ошибкой пытаться так радикально все поменять?
Брайан Орсер: Не думаю, что это была ошибка. Хотя, возможно, такие перемены действительно были слишком радикальными. Как тренеры мы, вероятно, немного поспешили. Мы хотели показать новую, другую Евгению Медведеву. Но она прекрасна такая, как она есть — ее катание, ее душа.
Программа «Тоска», которую поставил Миша Ге, подходит Жене больше. Это был хороший урок для всех нас. Но в любом случае процесс подготовки короткой программы на музыку джазовой певицы Натали Коул пошел на пользу.
Женя поработала с хореографами Дэвидом Уилсоном и Сандрой Безик, попробовала себя в новой роли. Как для взрослой фигуристки это было здорово. Да, это не сработало на соревнованиях. Но у меня нет сожалений, что мы попробовали. Я вообще никогда не жалею о том, что делал, будь то Ю На Ким, Юдзуру Ханю или Хавьер Фернандес. Знаете, у Ю На была одна короткая программа — вальс. Стопроцентного попадания, как и в случае с Женей, не получилось. Однако работа над танцем, над образом не прошла даром. Я предпочитаю смотреть на вещи именно так. Это был полезный опыт.
Сейчас российские юниорки — Трусова, Щербакова — прыгают четверные, бьют рекорды по оценкам Загитовой и Медведевой. За счет чего Женя и другие взрослые фигуристки могут их превзойти?
Брайан Орсер: Да, эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать. Нам же необходимо работать над скоростью и качеством элементов — прыжков, вращений, дорожек. Ну, и, конечно, показывать взрослое катание, запоминающиеся выступления. Этим нужно выделяться. В женском одиночном катании нам вообще следует подумать о долголетии. Нам нужны такие фигуристки, как Каролина Костнер, выступления которой и в 30 лет никого не оставляли равнодушным.
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Анна Козина