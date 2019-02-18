Главная битва сезона: Туктамышева бросает вызов Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. По итогам этого соревнования будет решено, кто из фигуристов отправится на чемпионат мира, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

Главной интригой финала Кубка станет противостояние в женском одиночном катании.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

За поездку в Японию поспорят Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Станислава Констатинова.

Обычно путевки на мировой турнир распределяются уже после чемпионата России. В этом сезоне все оказалось гораздо сложнее.

«По итогам национального первенства, прошедшего в Саранске, исполком утвердил состав сборной страны на чемпионат Европы и Универсиаду. На чемпионат мира кандидаты в команду будут определяться с учетом результатов выступлений на континентальном первенстве, а для запасных — на других соревнованиях. Это либо Универсиада, либо финал Кубка России», — сказал в начале февраля в интервью TeamRussia президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

При этом крайний срок подачи заявок на чемпионат мира истекает 25 февраля в 14.00 по московскому времени.

После этого состав должен быть укомплектован, и изменения можно будет произвести только в том случае, если кто-то из фигуристок травмируется.

Таким образом, Универсиада, которая пройдет с 5 по 9 марта, уже никак не может повлиять на состав, который отправится в Японию.

Россию на чемпионате мира могут представить три фигуристки. И если с двумя участницами все ясно — это Софья Самодурова и Алина Загитова, — то вот по третьей кандидатуре возникают вопросы.

Таким образом, именно в финале Кубка России определится третья спортсменка, которая отправится покорять Японию.

Читайте также Туктамышева заявлена на финал Кубка России

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева в последний момент подтвердила свое участие в турнире в Великом Новгороде. Ее ситуация самая сложная.

Фигуристка пропустила чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких.

Девушка даже была вынуждена лечь в больницу. Соответственно, на чемпионате Европы в Минске она выступить также не смогла. Недавно Елизавета приняла участие на турнире серии «Б» в Словении, где стала первой, но ее выступление было очень далеко от идеального.

Во время короткой программы ученица Алексея Мишина упала с недокрученного тройного акселя, который является ее коронным прыжком. В произвольной программе исправить ситуацию тоже не очень вышло. Аксель вновь был недокрученным, кроме этого в прокате были и другие помарки, — не самое уверенное выступление Императрицы.

Хотя стоит отметить, что до болезни у спортсменки были очень хорошие результаты.

В канадском Лавале Елизавета стала первой на этапе Гран-при. В Японии Туктамышева заняла третье место, хотя лидировала после короткой программы. А уже в финале Гран-при в Канаде Туктамышева вновь стала третьей, уступив только японке Рике Кихире и олимпийской чемпионке Загитовой.

Читайте также Орсер не приедет с Медведевой на финал Кубка России в Великий Новгород

Евгения Медведева

Евгения Медведева после серебряной медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане ушла от Этери Тутберидзе, с которой сотрудничала 11 лет.

Фигуристка переехала в Канаду и начала новый сезон под руководством Брайана Орсера.

Однако новый сезон у спортсменки не очень задался. На этапе Гран-при в Канаде Медведева провалила короткую программу, оказавшись на седьмой строчке таблицы, и лишь путем героических усилий завоевала третье место. А во французском Гренобле Евгения потеряла шансы на выход в финал Гран-при, заняв только четвертое место.

Перед чемпионатом России в Саранске Орсер и Медведева приняли решение сменить короткую программу. Спортсменка каталась под музыку из оперы «Тоска», а прокат ей поставил бывший фигурист из Узбекистана Миша Ге.

Однако и эту короткую программу фигуристка с треском провалила. Она несколько раз упала и заняла промежуточное 14-е место.

После произвольной программы, где было допущено одно падение, Медведевой удалось отвоевать семь позиций и в итоге оказаться на седьмой строчке чемпионата России.

Этого не хватило, чтобы войти в состав сборной России и отправиться на чемпионат Европы в Минск.

Читайте также Медведева еще в деле? Кто поедет на чемпионат мира и Универсиаду

Станислава Константинова

В отличие от Туктамышевой и Медведевой Станислава на чемпионат Европы в Минске попала и заняла итоговое четвертое место. При этом стоит отметить, что после короткой программы, которую она провалила, фигуристка находилась лишь на 11-й строчке.

В финале Кубка России Константинова поспорит за путевку на чемпионат мира, но есть ли у нее шансы против опытной Туктамышевой, которая в теории способна на два тройных акселя, и обладающей огромным авторитетом Медведевой, для которой путевка в Японию — дело принципа?

Также в турнире примут участие Анастасия Гулякова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова, Виктория Васильева, Серафима Саханович, Анастасия Грачева и Алена Леонова.

Короткую программу фигуристки покажут 21 февраля в 19.00, а произвольный прокат пройдет 22 февраля в 14.00.