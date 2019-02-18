Кроме Медведевой. Как финал Кубка России стал главным турниром февраля
Будут транслировать даже тренировки.
Будут транслировать даже тренировки.
В Великом Новгороде стартует финал Кубка России. Соревнования, которые еще совсем недавно лидеры сборной воспринимали как тренировочные, в этом году обрели совершенно особенный статус. В заявке оказалась
Удивительно, но даже за несколько часов до начала соревнований было почти невозможно найти точный список участников. Исключение — танцоры. Они открывают программу. Кроме того, в этом виде нет отягчающих обстоятельств, вроде розыгрыша путевок на чемпионат мира. Это не значит, что будет скучно. В заявке — Бетина Попова и Сергей Мозгов, Тифани Загорски и Джонатан Гурейро и Аннабель Морозова и Андрей Багин.
Мужчин в Великий Новгород отправляла Татьяна Тарасова. Так она реагировала на провальные прокаты Максима Ковтуна и Михаила Коляды во время чемпионата Европы: «Пусть едут на Кубок России и там выясняют, кто хуже! У нас есть, кем менять».
В итоге ни Коляды, ни Ковтуна в заявке все же не оказалось. Максим сразу объявил, что вовсю готовится к Универсиаде и не будет менять планы. Михаил решил выступить в Таллине на международном турнире Tallink Hotels Cup 2019, который пройдет
Зато в Новгород приехали Дмитрий Алиев, Артур Дмитриев, Андрей Лазукин и Александр Петров. У каждого есть важные карьерные достижения, в том числе на международном уровне. И совсем не факт, что после их выступлений, в федерации не задумаются о том, чтобы заменить
А вот участие Елизаветы Туктамышевой до сих пор под вопросом. В федерации подтверждают — в заявке Лиза есть, но это не значит, что она выйдет на лед. За спортсменкой остается право сняться с турнира. Тренер Туктамышевой Алексей Мишин в ответ на вопрос о ее возможной поездке в Новогород целую неделю повторяет загадочное: «Не слышал этого вопроса».
Почему сейчас это так важно? Дело в том, что Лиза — одна из претенденток на место в сборной перед чемпионатом мира. Но далеко не единственная. Еще один сложный сюжет.
У России три квоты, две из них уже заняты — к поездке в Японию готовятся Софья Самодурова и Алина Загитова.
Елизавета Туктамышева усложнила себе отбор, когда заболела и пропустила чемпионаты России и Европы, а потом не очень удачно выступила на «челленджере» в Любляне. У Евгении Медведевой в первой половине сезона не получалось почти ничего. Станислава Константинова выдала худший прокат на чемпионате Европы.
Их очная встреча помогла бы тренерскому совету сделать максимально объективный выбор. В противном случае придется сравнивать результаты (и качество прокатов) на других соревнованиях. Не самая очевидная схема отбора.
В уставе федерации внятного ответа по теме нет. Но есть пара общих пунктов. Например, такой: «В составы спортивных сборных команд Российской Федерации по фигурному катанию на коньках включаются спортсмены, показавшие высокие стабильные результаты в серии отборочных стартов, а также на всероссийских и международных соревнованиях, обладающие психологической устойчивостью, способностью к предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке и необходимым уровнем специальной физической и
Предельно субъективная формулировка. И если тренерскому совету, принимая решение, придется ссылаться на нее, а не на результаты очных соревнований, новых конфликтов, особенно среди болельщиков, не избежать.
Четверной лутц, тройной аксель и даже четверной аксель — прыжки, которые можно будет увидеть в финале Кубка России.
Интереснее всего посмотреть на то, чем эта борьба закончится у Дмитрия Алиева. На Олимпиаде в Пхенчхане он исполнял прыжок в комбинации с тройным тулупом (более сложные каскады делают всего несколько человек, среди которых японцы Юдзуру Ханю и Сема Уно), но в этом сезоне сложный элемент еще не использовали.
К финалу Кубка России Алиев новую короткую программу — «Полуночный блюз» — и даже успел обкатать ее на шоу Ильи Авербуха. Если в Новгороде Дима будет в хорошей форме, четверной лутц в программе дополнят тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупов.
Тройной аксель пообещала исполнить ученица Алексея Мишина. И сейчас речь не о Лизе Туктамышевой, а об Анастасии Гуляковой.
«Мы протестировали аксель в соревновательном режиме на турнире в Любляне, я с ним справилась, — рассказывает Настя. — Но оценила бы свое выступление в Словении на “4 с минусом”. Не смогла закончить короткую программу, потому что у меня развязался ботинок, а рефери не остановил музыку. У меня такая проблема вообще возникла впервые».
В Словении Гулякова стала второй, уступив только Елизавете Туктамышевой.
Про четверной аксель первым заговорил японец Юдзуру Ханю. А первым начал его исполнять Артур
Дмитриев не сдается и говорит, что его главная цель прямо сейчас — стать первым в мире одиночником, исполнившим сложнейший элемент. К слову, его базовая стоимость — 12,50 балла. Дороже просто не бывает.
Расписание трансляций:
21 февраля, четверг
11:25 — Женщины. Тренировка.
17:00 — Мужчины. Короткая программа.
19:00 — Женщины. Короткая программа.
22 февраля, пятница
09:10 — Женщины. Тренировка.
12:00 — Мужчины. Произвольная программа.
14:00 — Женщины. Произвольная программа.