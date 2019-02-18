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18:54 (мск), источник: Sport24

Кроме Медведевой. Как финал Кубка России стал главным турниром февраля

Будут транслировать даже тренировки.

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В Великом Новгороде стартует финал Кубка России. Соревнования, которые еще совсем недавно лидеры сборной воспринимали как тренировочные, в этом году обрели совершенно особенный статус. В заявке оказалась вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева. Для нее это последний шанс вернуться в сборную перед чемпионатом мира. Но это не единственная интрига. Sport24 нашел еще несколько интересных сюжетов.

Состав участников

Удивительно, но даже за несколько часов до начала соревнований было почти невозможно найти точный список участников. Исключение — танцоры. Они открывают программу. Кроме того, в этом виде нет отягчающих обстоятельств, вроде розыгрыша путевок на чемпионат мира. Это не значит, что будет скучно. В заявке — Бетина Попова и Сергей Мозгов, Тифани Загорски и Джонатан Гурейро и Аннабель Морозова и Андрей Багин.

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Мужчин в Великий Новгород отправляла Татьяна Тарасова. Так она реагировала на провальные прокаты Максима Ковтуна и Михаила Коляды во время чемпионата Европы: «Пусть едут на Кубок России и там выясняют, кто хуже! У нас есть, кем менять».

В итоге ни Коляды, ни Ковтуна в заявке все же не оказалось. Максим сразу объявил, что вовсю готовится к Универсиаде и не будет менять планы. Михаил решил выступить в Таллине на международном турнире Tallink Hotels Cup 2019, который пройдет 23—24 февраля.

Зато в Новгород приехали Дмитрий Алиев, Артур Дмитриев, Андрей Лазукин и Александр Петров. У каждого есть важные карьерные достижения, в том числе на международном уровне. И совсем не факт, что после их выступлений, в федерации не задумаются о том, чтобы заменить кого-нибудь в нынешнем составе сборной.

Главная интрига, конечно, в соревнованиях женщин. Кроме Медведевой, участие в турнире подтвердили Станислава Константинова, Алена Леонова и Анастасия Гулякова.

А вот участие Елизаветы Туктамышевой до сих пор под вопросом. В федерации подтверждают — в заявке Лиза есть, но это не значит, что она выйдет на лед. За спортсменкой остается право сняться с турнира. Тренер Туктамышевой Алексей Мишин в ответ на вопрос о ее возможной поездке в Новогород целую неделю повторяет загадочное: «Не слышал этого вопроса».

Почему сейчас это так важно? Дело в том, что Лиза — одна из претенденток на место в сборной перед чемпионатом мира. Но далеко не единственная. Еще один сложный сюжет.

Путевки на чемпионат мира

У России три квоты, две из них уже заняты — к поездке в Японию готовятся Софья Самодурова и Алина Загитова.

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Елизавета Туктамышева усложнила себе отбор, когда заболела и пропустила чемпионаты России и Европы, а потом не очень удачно выступила на «челленджере» в Любляне. У Евгении Медведевой в первой половине сезона не получалось почти ничего. Станислава Константинова выдала худший прокат на чемпионате Европы.

Их очная встреча помогла бы тренерскому совету сделать максимально объективный выбор. В противном случае придется сравнивать результаты (и качество прокатов) на других соревнованиях. Не самая очевидная схема отбора.

В уставе федерации внятного ответа по теме нет. Но есть пара общих пунктов. Например, такой: «В составы спортивных сборных команд Российской Федерации по фигурному катанию на коньках включаются спортсмены, показавшие высокие стабильные результаты в серии отборочных стартов, а также на всероссийских и международных соревнованиях, обладающие психологической устойчивостью, способностью к предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке и необходимым уровнем специальной физической и тактико-техничекой подготовки».

Предельно субъективная формулировка. И если тренерскому совету, принимая решение, придется ссылаться на нее, а не на результаты очных соревнований, новых конфликтов, особенно среди болельщиков, не избежать.

Сложный контент

Четверной лутц, тройной аксель и даже четверной аксель — прыжки, которые можно будет увидеть в финале Кубка России.

С лутцем на протяжении сезона сражаются многие мужчины (а юниорки — просто делают).

Интереснее всего посмотреть на то, чем эта борьба закончится у Дмитрия Алиева. На Олимпиаде в Пхенчхане он исполнял прыжок в комбинации с тройным тулупом (более сложные каскады делают всего несколько человек, среди которых японцы Юдзуру Ханю и Сема Уно), но в этом сезоне сложный элемент еще не использовали.

К финалу Кубка России Алиев новую короткую программу — «Полуночный блюз» — и даже успел обкатать ее на шоу Ильи Авербуха. Если в Новгороде Дима будет в хорошей форме, четверной лутц в программе дополнят тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупов.

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Тройной аксель пообещала исполнить ученица Алексея Мишина. И сейчас речь не о Лизе Туктамышевой, а об Анастасии Гуляковой.

«Мы протестировали аксель в соревновательном режиме на турнире в Любляне, я с ним справилась, — рассказывает Настя. — Но оценила бы свое выступление в Словении на “4 с минусом”. Не смогла закончить короткую программу, потому что у меня развязался ботинок, а рефери не остановил музыку. У меня такая проблема вообще возникла впервые».

В Словении Гулякова стала второй, уступив только Елизавете Туктамышевой.

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Про четверной аксель первым заговорил японец Юдзуру Ханю. А первым начал его исполнять Артур Дмитриев-младший. Правда, пока не очень успешно. На шоу Евгения Плющенко были очевидны недокруты, на этапе Гран-при в Москве не получилось приземление.

Дмитриев не сдается и говорит, что его главная цель прямо сейчас — стать первым в мире одиночником, исполнившим сложнейший элемент. К слову, его базовая стоимость — 12,50 балла. Дороже просто не бывает.

Расписание трансляций:

21 февраля, четверг

11:25 — Женщины. Тренировка.

17:00 — Мужчины. Короткая программа.

19:00 — Женщины. Короткая программа.

22 февраля, пятница

09:10 — Женщины. Тренировка.

12:00 — Мужчины. Произвольная программа.

14:00 — Женщины. Произвольная программа.

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