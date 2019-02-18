Надо ли Загитовой ехать на чемпионат мира? Тут есть вопросы

Источник: Спорт-Экспресс

Главным событием ближайших дней должен стать финал Кубка России, по итогам которого должен окончательно определиться состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта. Речь идет в первую очередь о женском одиночном катании, поскольку в остальных трех видах ситуация, в принципе, ясна.

По общему мнению, два из трех мест в сборной будут отданы Софье Самодуровой и Алине Загитовой, а за третью путевку в Великом Новгороде будут соперничать Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Станислава Константинова. Однако может статься, что в Сайтаму поедут не одна, а сразу две фигуристки из этого трио.

Пока это вопрос сугубо умозрительный, но, учитывая, как складывается для нее нынешний сезон, может быть, Загитовой стоит пропустить чемпионат мира? В пользу такого шага есть свои аргументы, как, впрочем, есть они и у обратной точки зрения. Разберем из подробнее.

Почему Загитовой не стоит ехать на ЧМ

Можно было предположить, что сезон для олимпийской чемпионки получится непростым, но, думается, мало кто полагал, что настолько. Поражения в финале «Гран-при» и на чемпионатах России и Европы. Ошибки и помарки практически в каждом прокате. Единственный турнир, на котором Загитова чисто выполнила и короткую, и произвольную программы — это открывавший сезон «челленджер» в Германии.

Да, все эти трудности, связанные с процессом взросления и перестройки организма, можно было предсказать. После «Гран-при Финляндии» в начале ноября фигуристка честно призналась, что у нее болят мышцы и суставы и этот период нужно перетерпеть. Пока, судя по всему, получается с переменным успехом.

Но дело не только в этом. Очевидно, что Загитова испытывает и психологические трудности. Одним взрослением ее срывы не объяснить. Два подряд провала в произвольной программе — в Саранске и в Минске — это серьезно.

Казалось, что неудача на чемпионате мира в Милане прошлой весной стала тем оглушительным поражением, через которое должен пройти каждый большой спортсмен, чтобы впоследствии только окрепнуть. Но пока справляться с давлением у Загитовой не получается, а каждая новая неудача только усугубляет ситуацию.

Разумно ли в данной ситуации ехать на чемпионат мира, где будет колоссальное напряжение и велик риск еще раз проиграть, получив тем самым новый удар, от которого можно уже и не оправиться?

Возможно, в сложившихся обстоятельствах лучше взять паузу, передохнуть, перезагрузиться и спокойно начинать готовиться к следующему сезону. В конце концов, чемпионат мира в постолимпийский сезон — не самый важный турнир в жизни, свет на нем клином не сошелся. Ничего страшного в его пропуске точно нет.

Почему Загитовой нужно ехать на ЧМ

Несмотря на все трудности, Алина в этом сезоне — сильнейшая российская фигуристка. Она — обладательница лучшего в мире результата в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме (238,43), оба были показаны на «челленджере» в Германии.

Более того, если брать шесть лучших результатов сезона в мире по сумме двух программ, то в списке будут еще два проката Загитовой — в финале «Гран-при» в Ванкувере (226,53, 3-е место), и на этапе в Москве (222,95, 5-е место). Другие три принадлежат РикеКихире. И только затем идет еще одна японка — СатокоМияхара (219,71 балла на «Гран-при США»).

Можно сколько угодно говорить о проблемах Алины, и отрицать их глупо, но, как показывают цифры, она — одна из двух сильнейших фигуристок мира в этом сезоне. И ей вполне по силам завоевать в Сайтаме медаль. Как минимум.

Кроме того, следующий сезон обещает быть ничуть не менее сложным, чем этот. Во взрослых соревнованиях дебютируют сразу три суперюниорки — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Плюс не стоит сбрасывать со счетов Туктамышеву и Медведеву. Плюс Самодурова. То есть отбор в сборную России на чемпионаты мира и Европы грозит превратиться в еще более жестокую мясорубку, чем есть сейчас. И нет гарантий, что Загитова сможет ее пройти.

Так что, возможно, сейчас едва ли не лучший момент для того, чтобы попытаться выиграть чемпионат мира или хотя бы привезти с него медаль. Дальше все может быть еще сложнее.