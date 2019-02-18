Надо ли Загитовой ехать на чемпионат мира? Тут есть вопросы
Мы взвесили все «за» и «против».
Мы взвесили все «за» и «против».
Главным событием ближайших дней должен стать финал Кубка России, по итогам которого должен окончательно определиться состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта. Речь идет в первую очередь о женском одиночном катании, поскольку в остальных трех видах ситуация, в принципе, ясна.
По общему мнению, два из трех мест в сборной будут отданы Софье Самодуровой и Алине Загитовой, а за третью путевку в Великом Новгороде будут соперничать Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Станислава Константинова. Однако может статься, что в Сайтаму поедут не одна, а сразу две фигуристки из этого трио.
Пока это вопрос сугубо умозрительный, но, учитывая, как складывается для нее нынешний сезон, может быть, Загитовой стоит пропустить чемпионат мира? В пользу такого шага есть свои аргументы, как, впрочем, есть они и у обратной точки зрения. Разберем из подробнее.
Можно было предположить, что сезон для олимпийской чемпионки получится непростым, но, думается, мало кто полагал, что настолько. Поражения в финале «Гран-при» и на чемпионатах России и Европы. Ошибки и помарки практически в каждом прокате. Единственный турнир, на котором Загитова чисто выполнила и короткую, и произвольную программы — это открывавший сезон «челленджер» в Германии.
Да, все эти трудности, связанные с процессом взросления и перестройки организма, можно было предсказать. После «Гран-при Финляндии» в начале ноября фигуристка честно призналась, что у нее болят мышцы и суставы и этот период нужно перетерпеть. Пока, судя по всему, получается с переменным успехом.
Но дело не только в этом. Очевидно, что Загитова испытывает и психологические трудности. Одним взрослением ее срывы не объяснить. Два подряд провала в произвольной программе — в Саранске и в Минске — это серьезно.
Казалось, что неудача на чемпионате мира в Милане прошлой весной стала тем оглушительным поражением, через которое должен пройти каждый большой спортсмен, чтобы впоследствии только окрепнуть. Но пока справляться с давлением у Загитовой не получается, а каждая новая неудача только усугубляет ситуацию.
Разумно ли в данной ситуации ехать на чемпионат мира, где будет колоссальное напряжение и велик риск еще раз проиграть, получив тем самым новый удар, от которого можно уже и не оправиться?
Возможно, в сложившихся обстоятельствах лучше взять паузу, передохнуть, перезагрузиться и спокойно начинать готовиться к следующему сезону. В конце концов, чемпионат мира в постолимпийский сезон — не самый важный турнир в жизни, свет на нем клином не сошелся. Ничего страшного в его пропуске точно нет.
Несмотря на все трудности, Алина в этом сезоне — сильнейшая российская фигуристка. Она — обладательница лучшего в мире результата в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме (238,43), оба были показаны на «челленджере» в Германии.
Более того, если брать шесть лучших результатов сезона в мире по сумме двух программ, то в списке будут еще два проката Загитовой — в финале «Гран-при» в Ванкувере (226,53, 3-е место), и на этапе в Москве (222,95, 5-е место). Другие три принадлежат РикеКихире. И только затем идет еще одна японка — СатокоМияхара (219,71 балла на «Гран-при США»).
Можно сколько угодно говорить о проблемах Алины, и отрицать их глупо, но, как показывают цифры, она — одна из двух сильнейших фигуристок мира в этом сезоне. И ей вполне по силам завоевать в Сайтаме медаль. Как минимум.
Кроме того, следующий сезон обещает быть ничуть не менее сложным, чем этот. Во взрослых соревнованиях дебютируют сразу три суперюниорки — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Плюс не стоит сбрасывать со счетов Туктамышеву и Медведеву. Плюс Самодурова. То есть отбор в сборную России на чемпионаты мира и Европы грозит превратиться в еще более жестокую мясорубку, чем есть сейчас. И нет гарантий, что Загитова сможет ее пройти.
Так что, возможно, сейчас едва ли не лучший момент для того, чтобы попытаться выиграть чемпионат мира или хотя бы привезти с него медаль. Дальше все может быть еще сложнее.
Наконец, есть еще один аргумент. Чемпионат мира пройдет в Японии — стране, где у Загитовой огромное количество фанатов, где она невероятно популярна и где у нее есть несколько спонсорских соглашений. Выступить там было бы важно для нее просто с маркетинговой точки зрения. Такие факторы тоже нужно обязательно учитывать в современном спорте.