Хореограф Загитовой описал стиль работы Тутберидзе

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Глейхенгауз сказал, что в группе Тутберидзе действует жесткая демократия. Также он отметил, что спортсменкам не запрещено высказывать свое мнение. По словам хореографа, тренер прислушается к подопечной, если она выскажется «с должным уважением». «А вообще, скажу так: Этери Георгиевна — идеальный тренер», — заявил Глейхенгауз.

В группе Тутберидзе в настоящий момент работает олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также чемпионка России-2019 Анна Щербакова. Ранее с ними тренировалась Евгения Медведева, однако весной 2018 года она переехала в Канаду, где занимается пор руководством местного специалиста Брайана Орсера.